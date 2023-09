El peligroso mensaje de Ábalos contra la ley y la Constitución por la amnistía

El dirigente del PSOE asegura que “si hay un pacto político en el parlamento, el debate sobre la constitucionalidad no tiene sentido”, despreciando que el Congreso se somete a la ley

Sea por un lapsus o no, la cuestión es que desde el PSOE se están lanzando mensajes preocupantes para justificar una posible amnistía a los independentistas catalanes del procés, hasta el punto de considerar que su decisión está por encima de la ley y la Constitución. Esto es lo que ha dicho literalmente el ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que en los últimos días está desplegando una intensa actividad en defensa de Pedro Sánchez.

Así, en el programa Todo es mentira de Risto Mejide en Cuatro, José Luis Ábalos se descolgaba con unas polémicas declaraciones donde indicaba que “la amnistía es un acuerdo político. El indulto es una medida del Gobierno, pero la amnistía es un acuerdo del Parlamento, por lo que el debate sobre su constitucionalidad o no tiene sentido porque es un acuerdo político”.

José Luis Ábalos olvida que, si el Congreso adopta un acuerdo, debe estar dentro de la ley y la Constitución, sino se podrían adoptar todo tipo de decisiones saltándose la ley y justificándose en una mayoría parlamentaria, algo más propio de una dictadura. Pero en el PSOE todo argumento vale para blanquear la posible amnistía que prepara Pedro Sánchez. Por cierto, que Ábalos fue otro de los que, siendo ministro, consideraba “injusta” una amnistía. Ahora en cambio sí vale por encima de todo si deja en Moncloa a su antiguo amigo íntimo Pedro Sánchez con el que parece que quiere recuperar el favor.