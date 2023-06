Choque en la radio: la SER edita y emite un vídeo mofándose de Jiménez Losantos

La tensión crece en las ondas y la política se mezcla con la lucha mediática. En esta ocasión ha saltado la chispa por el cruce de descalificaciones entre Pitingo y Quequé.

La tensión mediática en las ondas es algo tan antiguo como la propia radio y las épocas electorales (como las que estamos viviendo ahora con elecciones en mayo y las que vienen en julio) provocan que se suban unos cuantos más grados en la escala del conflicto.

Como el que, tal y como les venimos contando en ESdiario, están viviendo el cantante Pitingo y el humorista de la Cadena SER, Héctor de Miguel, más conocido como Quequé.

El de Hora veintipico lleva días inmerso en una batalla dialéctica con Pitingo, en un cruce de descalificaciones en las redes sociales.

De esta polémica se hacía eco el director de esRadio, Federico Jiménez Losantos en su programa y criticaba, con desprecio, al tal Quequé, que era algo que estaba esperando al parecer porque en un vídeo editado –ya que es evidente que se graba tras conocer que horas antes Losantos le había mencionado- aparece con parte de su equipo “celebrando” las palabras de el de esRadio.

Celebración, gritos, vítores en un vídeo con la ‘mosca’ de la Cadena SER, editado por la emisora, que no deja en muy buen lugar la cortesía profesional. El tuit oficial de esa sección de Hora 25 también se mofaba y con el siguiente texto publicaba el vídeo:

"Tanto tiempo esperando. Tantos programas con el guiñito hacia él... ¡Hasta le guardamos un hueco en nuestra canción! Por fin, ha ocurrido: Federico se ha acordado de Hector de Miguel".

Por fin, ha ocurrido: Federico se ha acordado de @HectorDeMiguel https://t.co/ZJZ8EwgneJ pic.twitter.com/EP41QgctQ0 — Hora Veintipico (@HVeintipico) June 21, 2023

Tal y como les contaba este diario, todo comenzaba cuando el artista ha reaccionado a estas palabras del cómico sobre el acercamiento de Pitingo a Vox: "Enhorabuena por todos esos bolos que te van a caer en los Ayuntamientos de Vox y bienvenido al mundo de los subvencionados. Ya tenían mujeres, negros y homosexuales y les faltaba un gitano. Creo que ya podemos llamarte Pidjango".

Pintigo y Quequé, el origen de todo

"Me gustaría saber qué razas son las que deberíamos votar a vuestra querida y sectaria izquierda. Me parece miserable, pues antes que gitano soy persona. Te sale el racista que llevas dentro y lo dicho, cuando me veas, no agaches la cabeza como la última vez", respondía el popular cantautor, que no es la primera vez que recibe ataques de 'conocidos' de izquierdas.

Pitingo revelaba entonces un dato sobre su último encuentro con el humorista que este no tuvo "cojones" de "cruzar la mirada" con él. "Eres un cobarde y lo sabes", ha expresado al respecto, una reacción ante la que Quequé, que ya ha sido condenado alguna vez por sus insultos y excesos verbales, no se ha quedado callado.

"No soy consciente de haberme cruzado contigo nunca, igual no te reconocí y te ignoré, como la mayoría de la población hace con tus crímenes musicales. Hace mucho que no hago las cosas 'por cojones' pero entiendo que tú el cerebro lo tienes ahí y eso explica casi todo", respondía el cómico a Pitingo.