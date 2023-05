Rato arruina a Ana Pastor la pregunta sobre Vox prevista para "reventar" el PP

El exvicepresidente del Gobierno continúa su 'ruta mediática' y pasa por La Sexta para hablar de lo vivido en los últimos años, manda recados a sus excompañeros y del partido de Abascal.

Rodrigo Rato ha tenido este pasado martes un día muy agitado mediáticamente hablando. Si a primera hora de la mañana pasaba por los micrófonos de la COPE con Carlos Herrera, por la noche era el turno de la televisión, en La Sexta, para comparecer en el programa de Ana Pastor, El Objetivo. Y la agenda de entrevistas todavía es más amplia para estos días, es lo que tiene sacar libro.

La periodista no quiso dejar ningún fleco en su ansiada entrevista con quien fuera vicepresidente económico del Gobierno o presidente del FMI y ha querido saber si Rodrigo Rato guarda rencor a algunos de sus excompañeros del Partido Popular y cómo vivió que personas como Cristóbal Montero, Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal o Mariano Rajoy "renegasen" de él.

Con algunos de ellos, aseguraba Rodrigo Rato, no ha vuelto a tener ningún tipo de relación porque "lo de ese Gobierno fue increíble". Especialmente, explicaba que no ha vuelto a hablar con Mariano Rajoy, porque no tiene ganas de "malos karmas", pero no ha querido hacer más sangre por más que insistiese Pastor.

Soraya Sáenz de Santamaría y los medios

Además, apuntaba a que "de todo" lo que le ha pasado "que esos renieguen" de él "es una consecuencia de todo lo demás". "Después de mandar a la Vigilancia Aduanera a casa de un señor y le acusen de alzamiento de bienes para que un juez ordene su detención, que además le pongas verde es lo de menos".

Pero sí ha dado un nombre a Ana Pastor en El Objetivo: según Rodrigo Rato, había intereses en que su detención "fuese retransmitida en directo a través de los medios de comunicación y acusaba de ello a la vicepresidencia de Sáenz de Santamaría.

Santiago Abascal, ¿qué opina de él?

Y llegaba la pregunta sobre Vox y el PP, para testar si Rato podría haber cambiado el sentido de su voto, pero el ex dirigente popular evitaba entrar al trapo e incluso zanjaba el tema bruscamente:

- Rato: "Vox es un partido político conservador".

- Pastor: "¿Le gusta?".

- Rato: "No soy miembro de ningún partido político".

- Pastor: "¿Es conservador o ultraderecha?".

- Rato: "¿Qué es la ultraderecha exactamente?".

- Pastor: "Vox".

- Rato: "Pues si Vox es ultraderecha, ya no tengo nada que decir".

Y en relación al PP, el exvicepresidente destacaba que es un partido político "de centro derecha que ha perdido cuatro millones de votos". En este sentido, Rato confesaba su "deseo de votar a aquellos que hacen lo que creo que tienen que hacer". Y añadía: "Ya no tengo posiciones partidistas". Finalmente, a la hora de describirse a sí mismo, no lo dudaba: "Soy padre, marido, amigo y jubilado".

El caso es que el paso de uno de los hombres fuertes del PP de José María Aznar y Rajoy le fue bastante rentable a los de Ana Pastor porque a esa hora, el martes pasado La sexta registró un 3.6% de cuota de pantalla y 414.000 con El jefe infiltrado y la entrevista con Rodrigo Rató alcanzaba dos puntos más (5.6% de cuota) y 700.000 telespectadores.