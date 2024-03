Ester Muñoz: "Óscar Puente tiene la trama activa en el Ministerio y no les cesó"

La vicesecretaria del PP y diputada en el Congreso analiza en ESdiario la última información sobre el 'caso Koldo' que afecta al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez. "Sí lo sabían", asevera.

"El Partido Socialista los sigue manteniendo en sus puestos dentro del ministerio", ha reprochado Cuca Gamarra, la secretaria general del PP, ante la prensa en los pasillos del Congreso haciendo referencia a las informaciones publicadas este mismo jueves sobre la supuesta participación del presidente de Adif, Ángel Contreras, en comidas con los implicados en la investigación.

En la misma línea se ha pronunciado Ester Muñoz, vicesecretaria Nacional de Sanidad y Educación del PP y diputada en el Congreso, en una entrevista concedida a ESdiario.

ESdiario. ¿Cómo valoran desde el PP la última información desvelada sobre el 'caso Koldo'?

Ester Muñoz. El 'caso de Koldo' no es nada diferente a los casos de corrupción que hemos conocido siempre del Partido Socialista. Si uno ve cómo comenzó los ERE en Andalucía es exactamente igual. Se conoce por una cosa en particular y de ahí se van ramificando y al final acaba todo un Gobierno metido en esta trama. A mí me parece gravísimo que a estas horas, a día de hoy, la tercera autoridad del Estado no haya dejado su puesto. Una señora que con toda la información que tenemos sabía que una trama estaba vendiendo unas mascarillas que no eran para usar, las almacenó. Luego nos ha dicho que como eran inservibles reclamó el dinero. Hoy ya sabemos que no es cierto, que su Gobierno no reclamó el dinero, que tuvo que llegar el Partido Popular para reclamarlo. Sabemos que cambió los contratos para que lo pagara con fondos europeos y ahora la Agencia Antifraude Europea está analizando todos estos contratos.

ESD. Pero Armengol sigue sin dimitir...

EM. Es increíble que esta señora, después de la rueda de prensa que dio hace tres días, no haya dejado el puesto. Esta señora no puede tomar decisiones sobre lo que tiene que ver con la investigación de esta trama en el Congreso. Esta señora no puede ser representante de los españoles ni puede ser representante de las cámaras legislativas porque esta señora no es objetiva y además está en una trama en la que debería empezar a defenderse y por tanto, es inconcebible que en estos momentos esta señora no haya dimitido.

ESD. En el Ministerio de Transporte siguen en activo miembros presuntamente implicados en la trama.

EM. Es inconcebible que la trama siga activa en el Ministerio de Transportes. Hace una semana le dijimos al ministro de Transportes en el Congreso que por qué seguía teniendo contratados a personas que salía en el sumario y nos dijo que es que no habían hecho absolutamente nada. Ha tenido que cesar a uno y es inconcebible que hoy, a estas horas, sabiendo lo que sabemos, que es que el día 10 de enero el director de Adif se reunía con Ábalos a petición de Koldo. ¿Para qué? ¿Para qué se reunían ahí en la chalana? Es inconcebible que este señor no haya sido cesado fulminantemente.

Es inconcebible que Óscar Puente sepa que tiene la trama activa todavía en altos cargos en el Ministerio y no les haya cesado. Y a mí lo que me cabe preguntarme es ¿por qué? Para tapar, para borrar los emails, como hicieron en Interior. ¿Para qué sigue teniendo la trama activa el ministro de Transportes en su ministerio?

ESD. Parece que hay un nexo común, que De Almada tenía acceso directo a Moncloa...

EM. Yo quiero recordar una cosa que me parece muy importante. El señor Ábalos, cuando tiene todas estas reuniones y comienza toda esta trama, no solo era el ministro de Transportes, era el secretario de Organización del Partido Socialista, es decir, el número dos de Pedro Sánchez. Yo quiero recordar que el actual número dos del Partido Socialista, el señor Cerdán, era la mano derecha de Ábalos cuando éste era secretario de organización y ellos tres, junto a Koldo, fueron los del clan del Peugeot, que se recorrieron toda España para que Sánchez pudiera ser el secretario general del partido. Es decir, forman un grupo de confianza. Es la gente de confianza de Pedro Sánchez, la gente más cercana a Pedro Sánchez.

ESD. ¿Eso implica, por tanto, que Pedro Sánchez lo sabía?

EM. Lo que sabemos es que durante la pandemia, la zona cero es, el Ministerio de Transportes es quien llama a los presidentes de Comunidades autónomas del Partido Socialista. Es quien llama a otros ministerios. Y estamos viendo esta ramificación de esta trama. Hemos conocido que María Jesús Montero, sus interventores, le alertaron de todo esto y miró para otro lado.

Es decir, es imposible pensar que Pedro Sánchez no sepa absolutamente nada de esto cuando es su máximo círculo de confianza el que tejía esta trama desde el interior de su Gobierno, desde el interior de su partido. ¿Cómo va a ser casualidad que el señor De Aldama, que formaba parte de la trama y estaba y paseaba por el Ministerio de Transportes? ¿Cómo va a ser inconcebible que este señor estuviese con la mujer del presidente del Gobierno? Era su grupo de amigos, era su grupo de confianza. Por eso es tan asombroso ver al señor Pedro Sánchez, ante toda la información que estáis sacando los medios de comunicación, primero tildar de mentirosos y de que esparcir bulos, porque es lo que ha dicho ayer desde Brasil, y además decir que todo lo que está publicando es del sumario es un bulo que se está inventando ¿quién? ¿La Guardia Civil, el juzgado que está investigando todo esto? ¿El Juzgado Antifraude de la Unión Europea es el que se está inventando todo esto? Es increíble que todavía sigan intentando hacernos ver que no sabían nada. Si eran su grupo de amigos, era su grupo cercano, era en quien él confiaba.