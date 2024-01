A Sánchez le sale otro Junts: el PNV se le sube a las barbas

El partido vasco duda que la Legislatura actual se vaya a completar, pese a que es socio del Gobierno, y advierte: "Haremos descarrilar cosas" si no se atienden sus peticiones

Son como los tiburones, pero con traje y corbata. Han olido la sangre y ya tienen localizada la presa, a la que no van a soltar hasta conseguir todo lo que necesitan. El ridículo histórico del PSOE con Junts para intentar sacar el pasado miércoles sus tres decretos, con las negociaciones de última hora y las exigencias de los ex convergentes que tuvieron que ser atendidas para que todo no se fuera al garete, está anotado en el cuaderno de otros de los socios de Gobierno.

Por ejemplo, del PNV, que ha visto cómo los catalantes se han sacado un contenedor de medidas favorables a su autonomía mientras el País Vasco sigue igual que siempre. Así que el PNV ha decidido que quiere convertirse en 'otro' Junts, aunque de momento sin prófugos de la Justicia. El portavoz del partido vasco en el Congreso, Aitor Esteban, ha comenzado desde ya a sacudir el manzano, por lo que pueda caer.

No ha sido precisamente sutil Aitor Esteban, sino directo, claro y contundente. Esteban, en una entrevista en Deia, ha reiterado que el PNV quiere "dar una oportunidad al Gobierno" y, aunque cree que el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez "será hábil", ha puesto en duda que la legislatura "se vaya a completar". Además, ha advertido de que "el PNV va a hacer descarrilar cosas" si no se da prevalencia a los convenios vascos.

Esteban se ha referido a la prevalencia de los convenios autonómicos, que decayó en la votación de uno de los decretos abordados esta semana en el Senado. A su juicio, el PNV ya había transmitido al Gobierno que "esto no podía ser, que no debe funcionar así". "Primero, por el abuso de la figura del decreto. Segundo, por mezclar temas muy diversos donde puedes tener discrepancias con algunos de ellos y te obligan a votar sí o no. Tercero, porque te dan a conocer los decretos la víspera o dos días antes", ha censurado.

Sin embargo, ha señalado que la prevalencia de los convenios entró en el decreto de los subsidios porque el PNV lo exigió, ya que "reformaba temas laborales, con lo cual era el momento de hacerlo y, cuanto antes, mejor". "Ahora no ha salido porque Podemos ha votado que no con PP y Vox. Pero se va a aprobar próximamente, seguro. Lo que tendrá que hacer el Ministerio es rehacer el decreto, pero esta medida tiene que estar si quiere que el tema salga adelante", ha apuntado.

En caso de que no se incorpore, ha asegurado que "el PNV va a hacer descarrilar cosas", por lo que considera que "va a entrar". "Nosotros queremos que este Gobierno tenga continuidad, tenemos que intentar facilitar los acuerdos, pero también hay que cumplir los acuerdos. Y esto forma parte del acuerdo. Ahora basta con que un partido se desmarque para que las cosas caigan", ha dicho.

Preguntado por si el PNV votaría en contra del decreto de subsidios si no incluye la prevalencia de convenios, ha respondido que "es evidente. "Si lo hicimos con la reforma laboral, con la que estábamos básicamente de acuerdo... Si esto no entra, no podemos apoyarlo. Yolanda Díaz sabrá. Supongo que no cometerá el error que cometió con la reforma laboral", ha señalado.

"Sin Presupuestos no hay Legislatura"

Aitor Esteban se ha mostrado partidario de "dar una oportunidad al Gobierno", por lo que ha asegurado que el PNV intentará "que salgan los Presupuestos". No obstante, ha advertido de que el Gobierno "tiene que ser inteligente para reflejar lo que hay en los acuerdos y poder pactar también inversiones. Creo que serán hábiles. Pero, si no hay Presupuestos, no hay legislatura. Olvidémonos, en un año se acaba esto. Si hay Presupuesto, ya tienes un margen quizás de dos años. ¿Cuatro años? Me puedo equivocar, pero no creo que la legislatura se vaya a completar", ha opinado.

A su juicio, la situación de la izquierda "alrededor de Sumar y Podemos" es un factor de "inestabilidad claro", pero también está "la pugna catalana" con "una tensión continua por el protagonismo entre Junts y ERC". "Hay que casar muchas cosas. O el Gobierno es muy inteligente y va a lo concreto y al meollo de la cuestión que pueda suscitar un acuerdo entre todas las partes, o esto no va a durar", ha pronosticado.