Ayuso se defiende ante la cacería de Sánchez: "El único destruído aquí es él"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha respondido a la dimisión que Pedro Sánchez le exigió este miércoles. Su pareja está sufriendo una inspección "salvaje" de Hacienda, asegura Ayuso.

"Sánchez busca desestabilizarme a través de mi destrucción personal cuando el único destruido aquí es él", ha comenzado asegurando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en respuesta a la exigencia de dimisión que Pedro Sánchez le inquirió durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles.

#EnDirecto | Ayuso, después de que Sánchez haya pedido su dimisión: "Sánchez está sentado en la corrupción política y económica. Esto no lo va a tapar aunque pida mil veces mi dimisión. Sánchez busca desestabilizarme a través de mi destrucción personal. El único destruido es él" pic.twitter.com/rzns9BgYHo — Europa Press (@europapress) March 13, 2024

"El presidente que sigue sin exigir su acta de diputada a la señora Armengol y al ministro Torres ha pedido mi dimisión, imagino que para intentar tapar ese escándalo. El presidente que mantiene en su cargo al exministro Illa cada vez más sospechoso de haber repartido millones de euros sin justificación, ha pedido mi dimisión, imagino que para intentar tapar ese escándalo", ha proseguido Isabel Díaz Ayuso.

En este sentido, Ayuso ha afirmado en una rueda de prensa que "Pedro Sánchez está sentado en la corrupción política y económica, y eso no lo va a tapar, aunque pida mil veces mi dimisión. Sánchez busca desestabilizarme a través de mi destrucción personal cuando el único destruido aquí es él".

Ayuso se defiende

"No hay un solo contrato con la Comunidad de Madrid, que se está mezclando todo esto en una persecución política escandalosa donde todo huele a turbio y turbio por cómo se inició la inspección, y turbio por cómo se ha desarrollado por las filtraciones por el hecho de que todos salieran en tromba los medios cercanos al Gobierno a la misma hora con los mismos argumentos de manera orquestada", aseveró públicamente Ayuso.

#EnDirecto | Ayuso dice que "hasta donde sabe" su pareja está "sufriendo una inspección fiscal salvaje" y dice que es "falso" que deba a Hacienda 350.000€: "Es una inspección sacada de quicio. Está siendo asediado porque es mi pareja. Una persecución política escandalosa" pic.twitter.com/UvTzG1oTt1 — Europa Press (@europapress) March 13, 2024

"También por cómo la ministra de Hacienda ya soltaba por los pasillos y allá donde tenía ocasión esos datos personales de este particular que ni siquiera el propio afectado conocía", ha subrayado la presidenta de la Comunidad de Madrid ante las preguntas de los periodistas.

Ayuso pide a Sánchez que se "relaje"

"También dice la ministra de Hacienda algo que les quiero aclarar, que vivo en un piso comprado de manera fraudulenta, ya hablaremos de eso, pero no es un piso de un millón, no es mío. Está hipotecado, está registrado mediante notario, está legal está todo. No está comprado, como hacen tantos políticos socialistas, con billetes en rulos, que es como hemos visto algunas de las cuestiones de esa trama que afecta al PSOE, de manera coordinada a través de tanta gente, como, por ejemplo, se ha visto en Benidorm", ha reprochado Ayuso a la ministra Montero.

#EnDirecto | Ayuso pide a Sánchez "relajarse" y le aconseja vacaciones en República Dominicana: "Mi padre murió sin deber un duro, mi madre no dio un pelotazo, con mi expareja no tengo relación, mi hermano es comercial y mi pareja sufre manipulación orquestada para hacerme daño" pic.twitter.com/sYm8DRGM9s — Europa Press (@europapress) March 13, 2024

"Señor Sánchez, yo creo que a lo mejor lo que tiene que hacer es relajarse. Relájese porque no sabemos qué le está pasando, lo que a lo mejor le recomiendo son unas vacaciones en República Dominicana y usted lo sabe muy bien, hay vuelo directo", le espetó la presidenta de la Comunidad de Madrid a Pedro Sánchez.