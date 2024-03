Alsina hunde a Sánchez por intentar tapar el caso Koldo con el novio de Ayuso

El de Onda Cero cree que si Ayuso debe dar explicaciones por su pareja como piden desde el PSOE, Sánchez debería hacer lo mismo por la suya y su relación, probada, con la 'trama Koldo'.

La maquinaria 'sanchista' ya ha puesto en marcha su nueva estrategia y de nuevo contra uno de sus objetivos preferidos. La campaña de acoso y derribo a Isabel Díaz Ayuso por la investigación de su novio, Alberto González, por presunto fraude a Hacienda ocupa ahora el centro de los planes de Pedro Sánchez y compañía. Todo ello para desviar las miradas del caso Koldo y, ya de paso, atacar a la presidenta madrileña. Dos pájaros de un tiro.

Una estrategia que se ve venir de lejos y que Carlos Alsina ha desmontado en su monólogo de este miércoles. El presentador de Onda Cero admite que tu pareja sea investigada por presunto fraude no ayuda, pero que “la responsabilidad política no incluye, por el momento, dimitir de tu noviazgo”. Sin embargo, para Alsina, la reacción por parte del PSOE y sus socios con la dirigente popular “ha dejado sin argumentos al presidente Sánchez para seguir haciéndose el loco sobre el vínculo profesional -y la amistad- de su esposa (Begoña Gómez) con el consejero delegado de una empresa que fue rescatada por su gobierno”.

Esto de Alsina sobre Ayuso y Pedro Sánchez es demoledor. pic.twitter.com/0jAUAaViaS — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) March 13, 2024

No sólo eso, también que tenía contratado como asesor a Víctor de Aldama, el amigo de Koldo que acompañó a José Luis Ábalos a recibir a Delcy en Barajas. Por todo ello el director de Más de Uno lo tiene claro: “Si Ayuso tiene que explicar la actividad de un ciudadano al que su gobierno no consta que haya beneficiado en nada sólo porque es su novio, a ver por qué el presidente no va a tener que explicar nada sobre la relación de una ciudadana, que es su esposa, con una empresa que recibió de su gobierno auxilio económico”.

Para Alsina lo de “pedir explicaciones” es el comodín más usado en el debate político español. Además, pone el foco en qué se le achaca en este caso a Isabel Díaz Ayuso y qué ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid que deba ser explicado: “Le pidió al tal Alberto, antes de empezar a salir, un certificado de penales? ¿Su última declaración de IRPF? ¿Le reclamó, antes de seguir con la relación y empezar a convivir, una auditoría sobre el origen del dinero que empleó para pagarse el piso?”.

A continuación puedes ver el monólogo completo de Carlos Alsina analizando las acusaciones al novio de Ayuso, la campaña contra ella y como desmonta la estrategia de distracción de Sánchez y su Ejecutivo.