Ridículo romano: Sumar bautiza al Rey como Felipe XI… y Podemos como Felipe IV

Las dos formaciones se hacen un lío con los números romanos y le cambian el título al rey Felipe quedando en evidencia: “habéis puesto en el cartel el nombre de un rey que murió en 1665”

Sumar y Podemos, en guerra tras su ruptura, parece que se sí se han puesto de acuerdo en algo: en no tener ni idea de cómo funcionan los números romanos y rebautizar al rey Felipe VI con diferentes títulos. Ambos partidos han salido a atacar al monarca, pero han acabado siendo ellos mismos el blanco de las críticas al no saber escribir en numeración romana Felipe VI.

De esta forma, la cuenta oficial de Sumar publicaba la valoración de Marta Lois del discurso de Nochebuena de Felipe VI señalando que “otra ausencia importante en el discurso de Felipe XI es no mencionar el conflicto en Palestina”. El rey Felipe pasaba de ser sexto a undécimo por no escribir bien Sumar en números romanos.

El comentario, que no ha sido rectificado ni eliminado, ha desatado las risas en las redes sociales: “me despierto y ya vamos por Felipe XI, lo que hace la Navidad”, “o me he perdido algún rey Felipe…o vosotros os habéis perdido las clases de matemáticas de primero de primaria en adelante” o “dicen que Felipe VI iba a ser el último y se les han colado cinco más”.

“Outra ausencia importante no discurso de #FelipeXI é non mencionar o conflito de Palestina.



Miles de nenos e nenas están sendo asasinados en Gaza. Sería un bo momento para esixir un alto o fogo e o respecto ao dereito internacional".



🎙️ @MLoisgonzalez pic.twitter.com/wfgUrfdHaR — Sumar (@sumar) December 25, 2023

No sólo en las huestes de Yolanda Díaz hay problemas con los números romanos. Sus ex amigos de Podemos han pegado también patinazo a la hora de escribir Felipe VI, pero en lugar de añadirle cifras, se la han restado. Así, el dirigente podemita Rafa Mayoral anunciaba ya una manifestación contra Felipe VI el próximo junio de 2024… pero con un cartel con un gran gazapo que renombraba al rey como Felipe IV.

“Habéis puesto en el cartel el nombre de un rey que murió en 1.665”, le recuerdan a Podemos, a la vez que le indican que “se ha equivocado de rey por 400 años” o “no sabéis la numeración romana vais a saber liderar ninguna revolución”. “Los números romanos son fachas”, resume con ironía una persona a las meteduras de pata de Sumar y Podemos.