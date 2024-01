Así chantajeó Díaz a Podemos para apartar a Irene Montero: “una embajada bonita”

Ione Belarra desvela que “lloró” porque le ofrecieron “una salida fuera de España” para la ex ministra de Igualdad. La vicepresidenta por su parte lanza cuchillos por votar ‘no’ a su decreto

Continúa el cruce de acusaciones entre Yolanda Díaz y sus ex compañeros de Podemos, esta vez hasta con revelaciones de los planes de la vicepresidenta segunda para apartar a la ex ministra de Igualdad, Irene Montero. Así, mientras los podemitas presentaban su candidatura a las elecciones europeas, la líder de Sumar comparecía en el Congreso, aprovechando para lanzarse dardos cruzados.

Lo más destacado ha sido la confesión que ha hecho Ione Belarra del chantaje que supuestamente le habría hecho Yolanda Díaz para eliminar a Irene Montero del Gobierno a cambio “de una embajada bonita”. “Irene hubiera tenido muy fácil lo que ellos llaman una salida política, a mí me ofrecieron una salida para Irene, algo bonito, una embajada, una salida que la sacara de España y dejara de dar problemas”, ha relatado la ex ministra de Asuntos Sociales. "Cuando me lo propusieron, yo lo digo honestamente, me eché a llorar porque me dio mucha rabia", ha subrayado Ione Belarra.

#EnDirecto | Ione Belarra asegura que se le ofreció "una embajada" para Irene Montero como "un salida política, bonita" para que "dejara de dar problemas": "Cuando me lo propusieron, yo lo digo honestamente, me eché a llorar porque me dio mucha rabia" pic.twitter.com/V8BBwu3PsO — Europa Press (@europapress) January 22, 2024

Ahí no han quedado los dardos, la propia Irene Montero ha calificado a Sumar sin mencionarlo directamente de "izquierda que hace políticas de derechas" y ha defendido a Podemos como “los que representan a los que no se callan frente al silencio de otros, que es cómplice con las injusticias, y también de diferencias ante aquellos que en la izquierda esperan a que se produzca un consenso social sobre medidas a emprender para sumarse al carro”, un carro de indirectas a Yolanda Díaz.

Irene Montero además ha cargado contra Pedro Sánchez acusándole de “meter a España, de facto, en la guerra entre Israel y Hamás”. “Este gobierno y su presidente no tienen ningún derecho a meter a España en una guerra por la puerta de atrás”, ha indicado.

Yolanda Díaz, por su parte, también ha dedicado duras palabras a Podemos durante su comparecencia en las comisiones del Congreso. A la vicepresidenta segunda le sigue escociendo el ‘no’ de los podemitas a su decreto del subsidio de desempleo, que hizo que fuera rechazado. La líder de Sumar ha culpado a Podemos de “dejar sin cobertura a menores de 45 años sin cargas, a eventuales agrarios, a mujeres marroquíes que vienen a trabajar cada día. Ellos sabrán por qué lo han hecho”.