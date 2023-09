El plan de Puigdemont: ley de amnistía ‘exprés’ como la supresión de la sedición

El fugado se apoya en el precedente de la ley que acabó con el delito de sedición, aprobada en solo 5 semanas. Por su parte Patxi López dice que no es cosa suya si la amnistía es legal o no.

El plan de Carles Puigdemont ya está en marcha y lo de este miércoles fue tan solo el inicio. Los precedentes con Pedro Sánchez le dan esperanza. Y es que cuando el líder socialista ha necesitado el apoyo de los independentistas, ha acabado cumpliendo sus exigencias. La supresión del delito de sedición y la rebaja del de malversación son el ejemplo más claro. Ahora toca dar un paso más allá con la amnistía y la autodeterminación, ya que Sánchez está más contra las cuerdas que nunca.

Contra las cuerdas porque, por mucho que se nieguen a aceptarlo, perdieron las elecciones. Por lo tanto, necesitan más apoyos y estos no van a regalar nada. Buscar la amnistía es el primer paso y para ello el líder de Junts tiene que contar, como ya lo hizo, con el presidente en funciones y su necesidad imperiosa. Ya le salió bien la jugada, así que, ¿por qué no repetirla?

Por el momento, tomando como referencia esta ley que derogó la sedición, a Puigdemont le salen las cuentas. Una norma aprobada de forma exprés que el Congreso y el Senado resolvieron en apenas cinco semanas a finales de 2022. Es el precedente más próximo de tramitación parlamentaria de este tipo, que es precisamente lo que necesita el líder independentista fugado en Bruselas para su ley de amnistía.

Jugará con esa necesidad de Sánchez para presionar e intentar lograrlo. Puigdemont cuenta que la investidura de Alberto Núñez Feijóo fracasará y será entonces cuando el rey encargue a Pedro Sánchez, como segundo con más apoyos, una nueva investidura. Empezarán de nuevo las negociaciones antes de un nuevo debate de investidura que no se calcula en el Congreso antes de la tercera o cuarta semana de octubre.

La pregunta es, ¿para entonces podría estar aprobada la ley de amnistía? La respuesta es sí, tomando como referencia la ley que terminó con la sedición. Además en esta legislatura, PSOE y Sumar se hicieron con la mayoría en la Mesa del Congreso y, junto con sus aliados nacionalistas e independentistas, podrían contar con 178 votos para sacar adelante la adelante una ley de este tipo.

Patxi López allana el camino a Puigdemont

Mientras que Feijóo, al escuchar las condiciones de Puigdemont, decidió ahorrarse la reunión que tenía pensado mantener con Junts, desde el PSOE ya van allanando el camino. Un experto en esto es su portavoz, Patxi López, que en la sala de prensa del Congreso volvió a hacer de las suyas. ¿La amnistía ilegal? A mí no me preguntes. Al ser preguntado sobre la legalidad o no de una posible amnistía, el ex lehendakari echaba balones fuera en un ejercicio de irresponsabilidad y de falta de seriedad insultante.

Patxi López: "Si la amnistía es legal o no, lo tendrá que decir el Tribunal Constitucional"



Acaban de reformar el TC con magistrados del PSOE explícitamente a favor del Procés y la autodeterminación.



Nos toman por idiotas todos los días y a todas horas.pic.twitter.com/t2VqyUGpB1 — Toro Sentado (@ToroenReposo) September 5, 2023

Feijóo pide a Sánchez que no vuelva a mentir a los españoles

Ante lo sucedido, el líder del PP ha exigido a Sánchez y al PSOE que no permitan ahora tramitar una ley de amnistía que tildaron de ilegal en la pasada legislatura. Por aquel entonces, la Mesa del Congreso presidida por la socialista Meritxell Batet negó la tramitación de esta norma. Es por ello que Feijóo pide que ahora, esa misma Mesa presidida también por un alto cargo del PSOE, no tramite un proyecto de ley que hace unos meses se calificó como ilegal “por mucho que necesite el sí del señor Puigdemont”.