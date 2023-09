El PP “no confía” en Sánchez y creen que explorará el acuerdo con Puigdemont

Los de Feijóo no creen que, tras las exigencias mostradas por el fugado Carles Puigdemont, Pedro Sánchez reconsidere apoyar el acuerdo de investidura ofrecido por el líder del PP.

Las exigencias mostradas públicamente, en la mañana de este martes, por el fugado de la justicia española Carles Puigdemont para que Junts dé su apoyo en una investidura ha provocado un cambio en el volátil escenario político. Tres son las exigencias: reconocer la legitimidad del independentismo, una amnistía a los encausados por el procés y garantías de cumplimiento de los acuerdos. Y todo bajo la premisa de la no renuncia a la unilateralidad y, además, bajo la lupa de un mediador internacional.

Por lo de pronto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que "las condiciones de Junts ni son aceptables ni son asumibles y en nombre de los españoles ni quiero ni puedo pagar ese precio que ha fijado para ser presidente del Gobierno de España". Lo que trae aparejado una clara consecuencia: "Si Junts quiere hacer matizaciones o enfocar el asunto de otra forma, que me lo diga. Pero, en este contexto, la respuesta es no", aseveró Feijóo. No habrá, por tanto, reunión del PP con Junts salvo imprevisibles cambios en las exigencias de los de Puigdemont. "Con la posición manifestada por Puigdemont no habrá reunión con Junts", ratifica a este periódico una solvente fuente popular.

La pregunta ahora es si, ante una previsible investidura de Feijóo que acabe en fracaso, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, considerará asumibles unas inconstitucionales exigencias marcadas por Junts que le garanticen su imprescindible apoyo en la, por el momento, hipotética investidura del socialista.

La desconfianza del PP en Sánchez

"Pedro Sánchez es muy elástico", con estas palabras manifiesta una persona muy cercana a Feijóo a ESdiario la creencia de los populares en que Sánchez acabe aceptando las exigencias, objetivamente ilegales, manifestadas por Carles Puigdemont veinticuatro horas después de la reunión que mantuvo con la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz. Y eso que, cabe destacar, "Junts ha endurecido las exigencias", lamenta el mismo popular consultado.

En este sentido, desde el PP "no confiamos en que Pedro Sánchez cambie su posición", añaden los de Feijóo, en alusión al acuerdo de Gobierno que la semana pasada le presentaron -y rechazó- el socialista: una generosa oferta que, en la práctica, consistiría en un Gobierno de dos años para Feijóo -o el tiempo que finalmente estipularan ambos líderes- y, tras ese periodo, la convocatoria de unas elecciones generales. Todo para que los independentistas no condicionaran ni la investidura de ningún candidato ni, mucho menos, la gobernabilidad del país.

El total apoyo de Abascal a Feijóo

La otra incógnita, ya desvelada, era si Vox seguiría apoyando un Gobierno monocolor de Feijóo que pasara por un acuerdo de investidura con el PSOE. Y la respuesta es sí. Tal y como expuso Santiago Abascal en la mañana de este martes, aunque Feijóo llegase a un acuerdo con Sánchez, los diputados de Vox darían su apoyo a Feijóo en su sesión se investidura porque "sería lo menos malo para España".

Y para el PP este apoyo constituye todo una clave. "Es muy relevante el apoyo sin condiciones que Vox está dispuesto a dar a Feijóo", subrayan fuentes de Génova a este periódico. No solo eso. También aseguran a ESdiario que "Feijóo le hizo esta propuesta [la de apoyar un acuerdo de investidura entre PP y PSOE] y que Abascal le trasladó que lo tenía que valorar" para, finalmente, hoy acabar confirmando que Vox sí lo apoyaría.

Pedro Sánchez, en suma, tiene que elegir entre "aceptar las exigencias inconstitucionales de Junts o llegar a un acuerdo de investidura con Feijóo basado en la igualdad de todos los españoles", sentencia otro popular consultado.