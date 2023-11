El hachazo de Irene Montero a Pedro Sánchez en su despedida del ministerio

La ya ex ministra en el intercambio de carteras con su sucesora Ana Redondo deja un recado al presidente: “ten valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente”

Que en Podemos están muy molestos tras ser excluidos del Gobierno no es novedad, y que no se cortan en demostrarlo en público tampoco. Así, la ya ex ministra de Igualdad, Irene Montero, ha aprovechado sus últimos minutos en el ministerio para lanzar un hachazo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de intercambio de carteras con su sucesora, Ana Redondo.

“Ministra, te desearía suerte, pero no es lo más importante, que te rodees del mejor equipo y no te dejen sola, y te deseo que nunca te dejen sola, y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del Gobierno”, es el zasca de Irene Montero a Pedro Sánchez con el aplauso y jaleo de su equipo saliente. Hasta el último minuto con reproche.

Irene Montero se refiere a las declaraciones de Pedro Sánchez donde en una entrevista antes de elecciones señalaba que "tengo amigos que se han sentido incómodos" con la dirigente de Podemos. No ha sido la única perla de Irene Montero, que ha comenzado con un "buenos días a todas, todos y todes. Mi bienvenida a compañeras, compañeros y compañeres”.

Los reproches han seguido y dirigiéndose a Ione Belarra, la ya ex ministra de Igualdad ha soltado "querida ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este Gobierno por haber hecho lo que dijimos que haríamos, poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas y rompe con ello la unidad de un bloque democrático"

Mientras tanto, la coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha augurado que el PSOE y sectores de Sumar harán frente común si hay resoluciones de jueces contrarias a la ley de amnistía al procés, afeando a ambos partidos que no hicieran lo mismo ante la "ofensiva reaccionaria" de parte del poder judicial a la ley del 'solo sí es sí' y les culparan de la reducción de condenas a agresores sexuales.