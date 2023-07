Cayetana fulmina a Sánchez en tres palabras: "Chulería, oportunismo y mentira"

La candidata popular no se muerde la lengua a la hora de definir los tres últimos años de "sanchismo". Y retrata las maneras del presidente, sus políticas y sus pactos

Cayetana Álvarez de Toledo no se muerde la lengua y este lunes ha formado una contundente radiografía de la legislatura que toca a su fin con las elecciones del 23J. Laexportavoz del Grupo Popular en el Congreso y candidata del PP por Madrid ha asegurado que el sanchismo no es "únicamente una forma vulgar de hacer política, es decir, la chulería, el oportunismo y la mentira", sino también "un proyecto de poder a largo plazo", basado en "la división, la ruptura y el rencor" y cuyo "objetivo esencial es la liquidación de la España constitucional nacida en 1978".

En un acto electoral celebrado en Tudela junto a los candidatos del PP en Navarra al Congreso y Senado, Sergio Sayas y Amelia Salanueva, respectivamente, Álvarez de Toledo ha querido dejar claro que "eso de derogar el sanchismo no es un mero eslogan de campaña, no es un concepto donut -muy redondito pero vacío-", sino que es "una cosa muy seria y tiene trascendencia detrás".

A su juicio, medidas del Gobierno Sánchez como "el indulto de los líderes del 1 de octubre, la derogación del delito de la sedición, la rebaja del delito de malversación, el blanqueamiento de Bildu, el asalto a la justicia, la colonización de las instituciones, la ley de memoria antidemocrática, la agitación del 'guerracivilismo', la reivindicación de la Segunda República como una etapa luminosa, la expulsión de la Guardia Civil, los ataques directos o sibilinos a la Corona, la demonización sistemática de la oposición" forman parte de "un plan para sustituir el orden constitucional, España como la conocemos, por un caos en el que Sánchez mande".

Frente a ello, aboga por "derogar la ley de memoria antidemocrática, deshacer las cesiones de Sánchez a sus socios, devolver a la Guardia Civil a Navarra y a tantos sitios, acabar con la inútil política de apaciguamiento de los nacionalistas, que no ha servido para nada, y empezar a dar a los constitucionalistas de todos los rincones de España eso que merecen, que es presencia, prestigio, presupuesto y poder".

Según ha añadido, "el PP no es simplemente el voto útil". "La expresión voto útil no me gusta porque da la impresión de que no tienes un mejor argumento. Es el voto vital, es un voto imprescindible, preciso, optimista. El voto del PP no es solamente un voto pragmático, es el voto patriótico pero en el sentido mas profundo y hondo de la palabra en defensa de Navarra, de España y de la libertad. Es el voto para restaurar la dignidad de la política, que es algo muy importante, para renovar también las esperanzas en España y es el voto de los que no nos rendimos nunca", ha reivindicado.