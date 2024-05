Las acusaciones de Rocío Madrid hacen temblar los cimientos de 'Supervivientes'

La ex concursante ha confesado su arrepentimiento por haber participado en el reality y denuncia la manipulación orquestada desde dirección para hacer estallar a los participantes.

La vuelta de Rocío Madrid a la televisión tras años de ausencia estuvo lejos de ser como esperaba. Su llegada al concurso de Supervivientes fue cuestionada desde el inicio por sus compañeros, que la acusaban abiertamente de haber entrado en el programa para revivir el último minuto de gloria.

Fueron muchos los aspectos que llevaron a la que fuera uno de los personajes estrella de Xavier Sardá hace décadas en Crónicas Marcianas a granjearse la enemistad de muchos de sus compañeros, hasta que finalmente fue expulsada y humillada ante los espectadores en su última aparición en Honduras.

Sin pelos en la lengua

Ahora y, después de quedarse fuera de los debates que se celebran cada semana, la ex colaboradora de Telecinco se ha servido de sus redes sociales para emitir un tremendo comunicado contra la organización del reality, haciéndose eco de unas palabras de Kiko Matamoros en el espacio que emiten en internet, Ni que fuéramos Shhh, donde asegura que está profundamente arrepentida de haber participado en el concurso y constata que los concursantes son objeto de manipulación por parte de la organización.

Las durísimas acusaciones de Rocío Madrid a 'Supervivientes' con las que alimenta los rumores de "manipulación" https://t.co/HXgSGJWW2R — El Confi TV (@ElConfiTV) May 25, 2024

"Ojalá estas palabras no existiesen. Ojalá mi experiencia allí hubiese sido otra. Ojalá no hubiera necesidad de crear un término para ponerle nombre a algo tan horrible. Pero insisto, las palabras son creadas para usarlas cuando es necesario denunciar una situación", expresa la joven.

Rocío Madrid se suma a las críticas sobre manipulación que está recibiendo la organización de Supervivientes. Podéis leer los comentarios en su perfil de Instagram. #Supervivientes pic.twitter.com/eFu6s5JRv9 — Marian Lozano (@marian65x) May 25, 2024

"Soy muy consciente de lo que significa la palabra bullying. Quizá hubiese sido más adecuado decir mobbing, pero vamos, lo mismo es a nivel de significado. Lo que me hace mucha gracia es que confiese una de las que se prestaron a hundirme. Somos adultos, yo no me dejo manipular. Si a mí me dicen ataca, yo no ataco porque no hay dinero en el mundo bajo mi punto de vista ético y moral que justifique semejante daño. Allá cada uno con su conciencia, tanto los que dirigen como sus marionetas", señala la Madrid.



La andaluza se refiere a la revelación que hizo Matamoros este viernes en el canal Quickie, donde aseguró que Lorena Morlote le había trasladado que habían sido manipulados en Supervivientes y que el director del programa en Honduras se presentó un día en playa Limbo ante ella, Kiko Jiménez y Laura Matamoros para que dieran caña a Rocío Madrid, todo ello, supuestamente.