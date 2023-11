Sin acuerdo entre Puigdemont y el PSOE: Junts se instala en el 'no' a Sánchez

El acuerdo entre Junts y el PSOE, con la Ley de Amnistía como base, concluye en un 'no'. Al menos por el momento, los de Puigdemont bloquearán la investidura de Pedro Sánchez.

Una larga jornada de negociaciones entre los de Carles Puigdemont y los de Pedro Sánchez que concluye en un, al menos por el momento, "no". Tal y como han confirmado fuentes socialistas a ESdiario, la reunión entre el PSOE y Junts ha finalizado sin acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez.

Así, el partido de Puigdemont sigue, por tanto, instalado en la negativa y hoy no se registrará la ley como estaba previsto.“La permanente ha terminado sin acuerdo”, confirman fuentes de Junts tras casi seis horas de reunión en un hotel en la capital belga. Tal y como señalan fuentes de Junts consultadas por este periódico, se tratan de discrepancias que aun no se han solventado pero que no descartan solventarlas en las próximas horas o días.

El PSOE sí cierra un acuerdo con ERC

A pesar de ello, con ERC sí que han llegado a un acuerdo para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. "Félix Bolaños, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal y de la Comisión negociadora del PSOE, y Oriol Junqueras, presidente de ERC, han mantenido hoy una reunión en Barcelona, en la que han suscrito el acuerdo al que han llegado ambas formaciones políticas", señalan desde fuentes del PSOE.

Tal y como explica a este periódico el abogado Pablo de Palacio, la amnistía "es la figura más atípica de un Estado democrático con separación de poderes". "El poder legislativo se erige a través de la amnistía como un poder supremo al poder judicial, es decir, con facultad de decidir qué pronunciamientos judiciales deben acatarse y cuáles no", añade el abogado consultado, quien asevera que "existen otras soluciones al conflicto catalán que no pasan por degradar nuestro Estado de derecho; a veces confundimos ideología y sentimiento con justicia y equidad. Eso es muy grave".