El ridículo de la actriz Almudena Amor contra la monarquía que se hace viral

La ganadora de un Goya a Mejor Actriz revelación por su papel en 'El buen patrón' ha llenado las redes sociales de comentarios por comentarios como que está "un poco desfasado".

No hay declaración 'polémica' que se escape a los usuarios de X -antiguo Twitter-. En las últimas horas, se ha viralizado en la popular red social unas declaraciones de la actriz Almudena Amor relacionadas con la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortíz. La intérprete madrileña, ganadora de un Goya a 'Mejor actriz revelación' por su papel en El buen patrón, acudía a la premiere de la próxima serie de Amazon Prime Romancero, donde un equipo de Europa Press le hizo algunas preguntas, entre las que se encontraba su opinión sobre el acto protagonizado por la heredera al trono.

"No sé si tienes alguna anécdota con los Reyes", apuntaba el periodista a la intérprete, quien respondía que "no tengo mucha opinión, la verdad", para acto seguido señalar que se había enterado de este importante acontecimiento a través de Instagram. Pero el reportero de Europa Press, lejos de llevar la entrevista por otros asuntos más relacionados con ella, quería saber si tenía "leonormanía", un sentimiento que, según el profesional de la comunicación, se había expandido en la sociedad. La respuesta no ha pasado desapercibida para los usuarios de la popular red social.

Almudena Amor y su opinión sobre la monarquía

"La verdad es que no", comenzaba diciendo la actriz, "es algo un poco desfasado, que la gente de fuera se sorprende y yo estoy un poco más en esas". Pero la madrileña terminaría su opinión asegurando que se trata de "una estructura un poco antigua". Unas declaraciones que han hecho que las redes soltasen algunas 'perlas' sobre Almudena como que "su nivel en política e historia son la razón por la cual eligió ser actriz" o "que atrevida es la ignorancia". Un momento que, además, ha sido recogido por el usuario @capitanbitcoin, que acompaña el vídeo con un texto irónico sobre sus declaraciones.

Unas declaraciones que, como decimos, se realizaron en el evento organizado por Amazon Prime para el estreno de Romancero, su nueva serie que estará disponible el próximo 3 de noviembre.