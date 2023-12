Sánchez se mete en otro lío diplomático: primero Israel y ahora Italia

La política exterior de Pedro Sánchez se puede resumir con las palabras caos y conflictos. En las últimas horas, tal y como venimos avanzando desde ESdiario, el ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, ha llamado a la embajadora de Israel en España a consultas "tras las indignantes palabras del presidente del Gobierno de España". Ahora, el ministro de Exteriores italiano ha mostrado su disconformidad por las críticas de Sánchez en TVE al Gobierno de "extrema derecha" de Italia.

"En Italia gobierna la extrema derecha. Estamos siendo testigos de un avance de gobiernos reaccionarios que cuestionan elementos tan importantes como la participación de la mujer en la vida política, económica y social de nuestro país o que banalizan la emergencia climática", aseguró Pedro Sánchez en la primera entrevista que concedió tras ser reelegido presidente del Gobierno.

Estas afirmaciones han ocasionado un hondo malestar en el Ejecutivo italiano hasta el punto de que el ministro de Exteriores del país ha publicado un mensaje en su cuenta oficial de X cargando contra Pedro Sánchez:

In Spagna governa l’estrema sinistra. In Italia l’abbiamo sconfitta.Noi rispettiamo lo stato di diritto.A Madrid accade lo stesso?In Italia governa il @EPP,in Spagna i secessionisti