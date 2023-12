El intercambio de hachazos entre Sonsoles Ónega y Jorge Fernández daña Telecinco

Quién iba a decir que un cruce de rejonazos entre dos presentadores de Antena 3 le iba a acabar explotando en la cara a los rivales, competencia directa que ya no sabe muy bien qué hacer.

Si hay un programa en la parrilla inalterable al desaliento en los audímetros, ese es La Ruleta de la Suerte de Antena 3. Por más años que pasen no solo no baja sus altos índices de audiencia sino que no hay quien le gane, por más cambios que hagan otras cadenas.

Coincidiendo con su 17 cumpleaños, este jueves Jorge Fernández se dejó caer por el plató de Y Ahora Sonsoles de Antena 3. La cosa tenía su aquel, porque cabe recordar que en el pasado Sonsoles Ónega competía contra Férnandez desde Telecinco con Ya es Mediodía.

Ahora que los dos son compañeros de cadena desde que Ónega fichara por Atresmedia en verano de 2022, ambos se sentaron en una entrevista de lo más morbosa que tuvo un sonado intercambio de zascas fruto de la confianza entre ambos y que no dejaron de llamar la atención de los espectadores.

El cruce de zascas entre bromas y veras de Sonsoles Ónega y Jorge Fernández

La presentadora no dudó en sacar a colación lo mal que lo pasaba con él cuando ella estaba en Mediaset. "Lo voy a contar porque no pasa nada. Efectivamente, tú has sido mi pesadilla cuando estaba en Telecinco, porque competíamos", dijo confirmado la tan manida batalla por las audiencias, "Y era ¿Cuánto ha hecho Jorge? Un 21, y nosotros 13 o 14".

Claro que puestos a repartir rejonazos, Jorge Fernández también tenía cositas que echar en cada y aprovechó la ocasión para reprocharle algo: "Cuando empezaste en el programa en Telecinco, yo puse un tuit que decía "bienvenidos a nuestra franja horaria, espero que convivamos". Pero nadie me contestó. Fuisteis muy maleducados todos".

Una sorprendida Sonsoles Ónega intentó disculparse como pudo: "Pues perdóname. Es que yo no sabía de esta cortesía entre presentadores". "Eso lo hago yo siempre", dijo él, que todavía se llevó un pequeño hachazo cuando su hoy compañera le espetó que en ese momento sólo conocía a un Jorge Fernández, el exministro de Interior. "Tú eras Jorge el de Men's Health", ironizó en alusión a la portada de la revista enfocada al lector masculino.

Sonsoles Ónega a Jorge Fernández por #LaRuletaDeLaSuerte: "Tú has sido mi pesadilla cuando yo estaba en Telecinco"@sonsolesonega: "En Antena 3 hay buen rollo, hay disposición de medios, hay cariño, hay estrategia..." #YAhoraSonsoles #YAS30NOV pic.twitter.com/yd7oRdnDTF — telemagazine (@telemgzn) November 30, 2023

Bromas y veras que ayudaron a Y Ahora Sonsoles a mejorar sus datos este jueves, alcanzando el 12.2% de cuota de pantalla y 1.137.000 espectadores (sus mejores cifras del mes) y por delante de su rival en Telecinco, el TardeAR de Ana Rosa Quintana que bajó al 9.8% 907.000 frente al 10.7% y 926.000 del día anterior. Parece que Jorge Fernández es el rey Midas de las audiencias, todo lo que toca lo convierte en oro de espectadores.