Sánchez pide a Aragonès que renuncie al referéndum… y ERC asegura que lo habrá

El presidente del Gobierno se encuentra con el de Cataluña con el referéndum planeando y la promesa del PSOE de que no se celebrará, pero los indepedentistas no piensan lo mismo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, se han visto las caras por primera vez tras la investidura del socialista y tras inaugurar el MareNostrum 5, el nuevo supercomputador europeo de clase mundial, han mantenido un encuentro con varios asuntos encima de la mesa: un nuevo trato fiscal, la amnistía y el más polémico, un futuro referéndum.

Pedro Sánchez ha aprovechado para rechazar la posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña “porque no cabe en la Constitución” y propone “buscar un nuevo acuerdo transversal con más autogobierno para esta comunidad autónoma”.

Asimismo, fuentes de la reunión señalan que Pedro Sánchez habría prometido ceder ante Pere Aragonès con un nuevo trato fiscal para Cataluña -que Cataluña recoja todos los impuestos al estilo del cupo vasco, una de las reivindicaciones del independentismo y que Junts incluía en su acuerdo con el PSOE- a cambio de que ERC cesara en su empeño de celebrar un referéndum esta legislatura.

Sin embargo, ERC sabe que en el sanchismo lo que hoy es no, mañana puede ser que sí, y que basta con mantener la presión. Así que Pere Aragonès, a través de sus consejeros, ha lanzado un mensaje. El conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha asegurado que, "tras los indultos y la amnistía, la siguiente parada es el referéndum".

"La realidad es lo que hemos estado escuchando, que no habría nunca indultos, que no habría nunca amnistía, que no habría nunca referéndum. De momento dos de tres. Habrá referéndum, claro", ha afirmado el conseller de Aragonès en una entrevista para caldear la visita de Pedro Sánchez.

Sánchez lava la cara al Tsunami Democràtic

Además, Pedro Sánchez ha quitado hierro a las acciones de la plataforma Tsunami Democràtic que un juez investiga por terrorismo, indicando que “no tienen que ver con el terrorismo que ha sufrido España, como el de ETA y el yihadista, no creo que sean comparables".

Sobre si es lawfare, Sánchez ha sido más prudente y ha señalado que "estamos en esa investigación judicial y por tanto yo no me puedo pronunciar", ha añadido sobre el juez de la Audiencia Nacional que investiga a Tsunami, Manuel García Castellón, y que ordenara pinchar teléfonos de independentistas.