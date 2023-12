Feijóo sentencia la reunión entre Sánchez y Aragonés: "Va en Falcon a su casa"

Este jueves, tal y como venimos contando en ESdiario, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se reúne este jueves con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, para tratar de aparcar su postura “de máximos” con el referéndum de autodeterminación y a hacer un “ejercicio de pragmatismo” para facilitar acuerdos que permitan “reforzar el autogobierno” de Cataluña, aseveró en una entrevista en RAC1 momentos antes de la reunión con Aragonés.

El referéndum de autodeterminación, ha asegurado Sánchez, es la “propuesta de máximos del independentismo”, pero “en la Constitución no cabe” y resulta “contraproducente para la superación de la fractura vivida durante la pasada década” porque “no resuelve el problema político”.

En este sentido, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado en Espejo Público de Antena 3 que Sánchez no trata con igualdad a todas las comunidades autónomas. "Hay 14 presidentes autonómicos que han pedido una conferencia de presidentes y la respuesta es no. Sin embargo, este jueves se coge el Falcon para ir a ver al presidente de la Generalitat en su casa. Yo creo que hay una asimetría evidente", manifestó el líder de los populares.

Ayer en la sesión de control el Gobierno no contestó.



¿Van a despenalizar las injurias a la Corona?



¿Van a indultar a etarras?



¿Van a despenalizar el enaltecimiento al terrorismo?



