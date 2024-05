Sofía Suescun admite su infidelidad tras negarla: Kiko Jiménez en problemas

Supervivientes está viviendo días de gran tensión a cuenta de las relaciones adúlteras de sus participantes y desde dentro y fuera de la isla no paran de explotar minas televisivas.

La sombra de la sospecha de la infidelidad planea sobre Supervivientes 2024 en las últimas semanas con protagonistas diversos. Por un lado Ana Herminia (pareja de Ángel Cristo) y su ambiguas declaraciones sobre Finito de Córdoba (marido de Arantxa del Sol), por otro lado Gorka Ibarguren y Marieta y para rematar Sofía Suescun admitiendo cosas que negó en el pasado para defender la credibilidad de Kiko Jiménez...

Y es que Jiménez detonó la bomba este jueves de Gala al asegurar haber visto besarse a Marieta y Gorka cuando las cámaras no les grababan y tapándose con las capuchas de las sudaderas para disimular.

Un comentario por el que el vasco (que tiene novia fuera) acusó a Kiko de ser un mentiroso mientras la ex de La isla de las Tentaciones callaba. Posteriormente y ante las insistentes preguntas de Jorge Javier Vázquez, Marieta decía que el beso no se había producido.

Marieta asegura que entre ella y Gorka NO hubo beso ❌ ¿Estáis de su parte? 👀



En un intento a la desesperada por defender la versión de su novio, Suescun no dudó en intervenir a miles de kilómetros desde sus redes sociales asegurando que las explicaciones de Gorka y Marieta le han recordado a la que ella dio en la edición de 2018 para negar que se había besado con Logan Sampedro cuando era novia de Alejandro Albalá: "¡Marieta! Fuiste el Logan de la época, tranquila que te entendemos. Pero tarde o temprano todo sale".

Marieta! Fuiste el Logan de la época, tranquila que te entendemos 💘

Cabe recordar que en su participación en Supervivientes ella negó el beso y dijo que había sido en la mejilla: "Yo también le di un beso a Logan pensando que nadie lo había visto y de repente alguien lo sabía. ¿Os acordáis? Eso sí, no me acuerdo de qué contesté, ¿alguien me lo recuerda?".

Sus seguidores saben que se acuerda perfectamente de lo que pasó pero le siguieron la corriente, diciéndole que ella dijo que le había besado en la cara: "Pues no, fue en los morros. Un beso para Albalá. Seguro que Logan dijo lo mismo que Marieta, ¿a que sí? Pues ya estaría".

Claro que si Sofía Suescun admitió el desliz, no sucedió así con Ana Herminia que este jueves en su primera cara a cara con Arantxa del Sol ya en plató reculó en sus insinuaciones de relación íntima con Finito de Córdoba y dejó claro que lo único que le une con el torero es "una amistad".

Con Finito como protagonista a pesar de no estar presente en la Gala, la novia de Ángel Cristo quiso zanjar las especulaciones sobre una posible relación y con una Arantxa algo incómoda puntualizó que "no hay problema ninguno" con el diestro: "Esto es un show y tengo respeto a Juan y a sus hijos y cariño desde que tengo 17 años". Algo que ratificó la superviviente reconociendo que "Juan también le tiene cariño a Ana Herminia porque se conocen desde hace tiempo".

Una noche con el adulterio y la deslealtad planeando sobre la Gala que se saldó con otro liderazgo rotundo de Supervivientes en el prime time del jueves para Telecinco cosechando un 18.7% de cuota de pantalla y 1.368.000 espectadores. La que más se acercó fue Antena 3 con un 10.7% y 1.097.000 para La pasión turca.