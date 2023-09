Las tres batallas de Feijóo para defender a España de Sánchez

"Con la amnistía Sánchez quiere desencajar el Estado y me voy a dedicar a impedirlo en cuerpo y alma por la vía judicial, política y electoral"

"Si hay ley de amnistía, habrá una respuesta judicial, política y electoral". Así de rotundo se expresa el líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, quien ante las cesiones al independentismo que está dispuesto a hacer el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, con tal de permanecer en La Moncloa. "Ha renunciado de nuevo a sus principios y a su dignidad, pero lo que no puede hacer es negociar con la dignidad de España para negociar con los independentistas", recalca en una entrevista que publica este domingo La Razón.

Mi obligación es preservar los valores básicos de la democracia española.



Nadie puede someter al Estado a sus necesidades personales y políticas.



El motivo es obvio para el líder popular, que recalca las contradicciones de Sánchez y de sus ministros, que han defendido a capa y espada que la amnistía no cabía en la Constitución. ¿Por qué ha cambiado de opinión?, se pregunta Feijóo. "Porque ha perdido las elecciones y está dispuesto a cualquier cosa con tal de ser presidente. Pero no podemos acostumbrarnos a que se negocie con la dignidad de todos. Lo que está ocurriendo en nuestro país no ha sucedido en ningún país en la Unión Europea en las últimas décadas", sostiene.

Estado de Derecho

El líder del PP hace hincapié en que si la ley de amnistía es aprobada, "recurrirá a la vía judicial: al Tribunal Supremo y al Constitucional. Estoy convencido de que con los mecanismos judiciales, en los que confío y los mecanismos éticos y electorales frenaremos ese acuerdo de impunidad para el independentismo si llega a confirmarse". Junto a ello, incidió en el efecto que esa decisión puede tener en las urnas de cara a las elecciones europeas y a las vascas y gallegas. incidir también en el efecto de esta decisión en las elecciones europeas de 2024 así como las vascas y gallegas.

Vamos a debatir el tema de la amnistía en todos los parlamentos autonómicos, además del Congreso y Senado porque mi obligación es preservar los valores básicos de la Democracia española



En materia política, Feijoó subraya que en todos los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, en el Congreso y en el Senado, "vamos a hacer que se debata este asunto, aunque el ejecutivo intente utilizar la vía rápida para aprobarlo. Me voy a dedicar a esto en cuerpo y alma porque mi obligación es preservar los valores básicos de la Democracia española".

Interrogado porque no da su apoyo a Sánchez y se abstiene en caso de que una hipotética investidura, tal y como piden, algunos barones del PSOE, Feijóo rechaza esta tesis: "He ganado las lecciones y me faltan cuatro escaños para formar gobierno". E ironizó con la famosa frase de Alfonso Guerra cuando decía que después de que gobernase el PSOE a España no la iba a conocer ni la madre que la parió. "Lo que dijo Guerra es aplicable al PSOE porque, una vez que se vaya Sánchez, va a ocurrir eso con el partido porque ha dinamitado lo que ha representado históricamente el socialismo en la Transición española".

Dentro de la Constitución

El líder del PP, sobre la polémica suscitada a propósito del término "encaje territorial de Cataluña" que utilizó esta semana, ha explicado que es una expresión que han usado los partidos nacionalistas -ahora en lo que está el independentismo es en desencajar a Cataluña de España- y también lo usa el PSOE, para explicar que todos los anhelos de autonomía o financieros son legítimos siempre que estén dentro de la Constitución y que, en consecuencia, se garantice el principio de igualdad de todos los españoles.