Cuca Gamarra, clara y rotunda con Sánchez ante su negativa a verse con Feijóo

La portavoz popular cree que la respuesta de Sánchez al ofrecimiento del líder del PP es, de nuevo, una falta de respeto a los españoles por poner en riesgo la estabilidad de España.

Este lunes han llegado las primeras reacciones al no que ha recibido Alberto Núñez Feijóo por respuesta de Pedro Sánchez ante la carta que el líder del Partido Popular le envió al socialista para intentar arrojar algo de luz a la situación de bloqueo provocada por el PSOE tras el 23J. Unas elecciones cuyos resultados fueron mejor de lo esperados para los socialistas pero en el que hubo un claro vencedor: el PP, siendo el partido más votado y obteniendo con claridad más escaños.

A pesar de esa realidad, parece evidente que Sánchez no va a evitar el bloqueo, algo que como es lógico critican los populares. Ha sido la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, la que ha expresado que de nuevo el actual presidente del Gobierno vuelve a faltar al respeto a los españoles y a demostrar que no sabe perder. Por eso le ha pedido que rectifique porque está en juego la estabilidad del país y que está haciendo, bloqueando la gobernabilidad del partido más votado, es perjudicar a los ciudadanos. Eso sí, no tiene duda de que si el ofrecimiento hubiera sido de sus socios habituales, Sánchez no habría tenido problema alguno.

Si la carta de @NunezFeijoo hubiera sido de Bildu, ERC o Junts, Pedro Sánchez no hubiera tardado ni medio minuto en ponerse a su disposición.



Sánchez debe rectificar por respeto a los 48 millones de españoles.

Falta de respeto a los votantes y falta de respeto al partido ganador de las elecciones. Por todo ello Gamarra insiste en que son "muy tenaces", en que no van tirar la toalla y en que Feijóo sigue con la idea de someterse a un debate de investidura como ganador de los comicios. "El PP va a ser la primera fuerza política en el Congreso y la primera fuerza en el senado con mayoría absoluta. Esto es una realidad. También lo es en once Comunidades", ha reivindicado en rueda de prensa la secretaria general de los populares, que tiene claro que Sánchez debe asumir que es el perdedor y asumir el resultado.

El PP no negociará con Puigdemont

Con todo y con ello, Gamarra ha descartado cualquier negociación con Junts, el partido del fugado Puigdemont, porque el PP es un partido serio. Además, sobre ir a la investidura Feijóo sin apoyos, ha asegurado que asumen su responsabilidad política y recalca que su objetivo es liderar la investidura aunque será el Jefe del Estado "quien lo elija”.

La secretaria general del PP y portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, durante la rueda de prensa.