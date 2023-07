Ana Rosa no se esconde y frena el monólogo de Sánchez a base de 'zascas'

La presentadora no se ha cortado y ha evitado el mitin de un Sánchez que de nuevo ha buscado como una de sus estrategias principales hacer ver que es una víctima.

Cuatro años habían pasado desde la última vez que se vieron las caras. Desde luego ha llovido mucho. Han sido necesarios segundos para comprobar que la entrevista de Ana Rosa Quintana a Pedro Sánchez no iba a ser un paseo por el campo ni para uno ni para otro. El presidente del Gobierno, acostumbrado a sus monólogos interminables, se ha encontrado con una interlocutora que, como es normal, ha repreguntado e insistido en los puntos más polémicos. Todo ello ante un líder socialista que ha llevado las garras afiladas para intentar salir del atolladero.

El inicio de la entrevista ha sido una declaración de intenciones en toda regla. Ana Rosa le ha dado la bienvenida asegurando que tenían muchos temas que tratar: elecciones, encuestas, pactos, Bildu…Mientras, de fondo, Pedro Sánchez ha añadido, con media sonrisa en su cara a la vez que la periodista enumeraba todos estos temas, “y el empleo… y la igualdad…”.

Hechas las presentaciones ha comenzado la charla y como no podía ser de otra forma, Sánchez ha tirado con su discurso aprendido de la victimización. “En todos los medios de comunicación se han pasado todas las líneas rojas. Han llegado a decir que soy un golpista y la barbaridad de que soy un filoetarra”, ha expresado el jefe del Ejecutivo. Ante estas acusaciones, Ana Rosa le ha ofrecido los editoriales de su programa durante los últimos meses y le ha “retado” a encontrar un solo insulto en ellos hacia su persona.

En otro momento de la entrevista, Ana Rosa ha argumentado que ella también tiene que aguantar que le llamen continuamente fascista, racista y xenófoba, a lo que Sánchez le ha contestado: "¿Pero sabe lo que ocurre, Ana Rosa? Usted tiene un plató, un programa de televisión en el que puede responder a estas cosas".

El ‘Sanchismo’ y los "cambios de opinión"

A continuación, la presentadora le ha preguntado por qué le molesta tanto lo de ‘sanchismo’, cuando es algo que ha ocurrido siempre, poniendo los ejemplos del marianismo, el aznarismo, etc etc. Es decir, que no es nada especial. A lo que Sánchez ha contestado que es por las palabras que siempre acompañan al término: "manipulación, mentiras y maldad”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es entrevistado por Ana Rosa Quintana en Mediaset. Sánchez se ha referido al por qué le afecta tanto que en los medios de comunicación se refieran a su gobierno como “sanchismo”. #españa pic.twitter.com/KYGe9D8kh3 — Tal Día Cómo Hoy Noticias Digitales (@TDCHnoticias) July 4, 2023

Era de esperar que también saliera a la palestra el tema de los cambios de opinión, que para Sánchez no son mentiras. La actitud de Sánchez para defender sus giros de 360 grados para lograr los apoyos necesarios y sacar con ellos adelante sus propuestas ha sido una de las partes de la conversación que más ha sacado de sus casillas a Ana Rosa. Desde sus promesas de no pactar con el populismo de Podemos o Bildu, hasta los vaivenes en la ley del solo sí es sí, y pasando por supuesto por las concesiones al independentismo.

💥💥 Ana Rosa, a Sánchez: “A ver presidente déjame hablar también… ¿ Cuántas veces puede uno cambiar de opinión en temas fundamentales?” pic.twitter.com/ICVojlQWaE — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) July 4, 2023

- Sanchez: “El PP empezó pactando con Cs y ha acabado pactando con Abascal”.



- Ana Rosa: “ Usted empezó pactando con Ciudadanos y acabó con un Vicepresidente y tres Ministros de Podemos”. pic.twitter.com/45AP3Y6v9w — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) July 4, 2023

Los 51 segundos de Ana Rosa sobre la Ley del sí es sí que se ha tenido que tragar Sánchez.



Enorme. 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/9yyGLzUnQr — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) July 4, 2023

Pactos PP-Vox

En relación con los pactos con el populismo, también ha salido a relucir, como no podía ser de otra forma, la actual situación que existe entre el Partido Popular y Vox. Es uno de los pilares sobre el que se sustenta la estrategia de la izquierda para el 23J y Sánchez no podía pasar la oportunidad ante una Ana Rosa que le rebatía cuando no estaba de acuerdo con el presidente del Gobierno.

“¿Me deja hablar Ana Rosa?”, ha preguntado constantemente durante toda la entrevista el líder socialista, que parece más acostumbrado a que le dejen dar sus speechs y que no le corten. Y eso no le gusta.

Sánchez se define como un "político limpio"

Para ir acabando con lo que ha sucedido en esta esperada entrevista, que ha defraudado a unos y cumplido las expectativas de otros, Sánchez, volviendo con el tema de los ataque que recibe desde la prensa y contestando a una pregunta de Ana Rosa sobre Pegasus, el presidente ha incluido a su mujer, Begoña Gómez, en la ecuación.

"Han llegado a acusar a mi mujer de formar parte del narcotráfico en Marruecos. Y yo soy un político limpio; no perfecto, sino limpio", ha concluido el jefe del Ejecutivo. Para finalizar el cara a cara ha asegurado que el PSOE saldrá a ganar las elecciones con la aspiración de obtener una mayoría sólida. Sánchez, a pesar de todo, lo tiene claro: “Voy a ganar las elecciones”. Qué va a decir. No le queda otra.