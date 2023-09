Page acepta hablar con Feijóo horas después del 'motín' de González y Guerra

En la llamada entre el líder del PP y el barón socialista se han abordado temas de carácter nacional, además de otros regionales. Todo tras el acto de Felipe González y Alfonso Guerra.

Tras la rebelión socialista protagonizada por Felipe Gónzález y Alfonso Guerra en la tarde del pasado miércoles, Núñez Feijóo ha movido ficha. Y es que el líder del PP ha conversado este jueves con Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y uno de los más notables asistentes al acto producido, hace todavía horas, en el Ateneo de Madrid. Así, el también líder del PSOE en CLM no solo ha aceptado hablar sino que, incluso, ha ido en contra de la actuación de sus homólogos que han rechazado la llamada de Feijóo, como los socialistas María Chivite o Adrián Barbón. Toda una decisión cargada de simbolismo.

Lo que iba a ser la presentación del último libro del que fue el ex vicepresidente del Gobierno con el socialista Felipe González, se convirtió en todo un complot de críticas contra Pedro Sánchez. "Para mí, la amnistía supone la humillación deliberada de la generación de la transición. Es una criminalización que un demócrata no puede aceptar", aseguró Alfonso Guerra, a lo que, posteriormente, Felipe González añadió que "uno puede defender lo que quiera, lo que no puede defender es saltarse la legalidad [en clara alusión a Pedro Sánchez]”. "Algunos no ven lo que se viene encima y otros no lo quieren ver", sentenció Guerra.

Entre los asistentes a la ingente cantidad de críticas que vertieron González y Guerra hacia Pedro Sánchez y sus socios se encontraba, además de Emiliano García-Page, también Javier Lambán, el que fue su homólogo en Aragón hasta hace poco.

Amnistía y lenguas cooficiales en el Congreso

Si bien la reunión telefónica se enmarca, tal y como confirman a este periódico fuentes populares, en la ronda de contactos que Feijóo está realizando con líderes de formaciones políticas, agentes sociales y presidentes autonómicos antes del debate de investidura que se iniciará el próximo martes, en ella también se trataron "asuntos nacionales que afectan a la situación política actual y la gobernabilidad de España", desvelan.

Y bajo un contexto de críticas y rechazo a la amnistía que el actual Presidente del Gobierno en funciones plantea conceder a sus socios independentistas, el que se está postulando como una eventual alternativa a la secretaria general de Pedro Sánchez, García-Page, ha accedido a intercambiar su parecer sobre la amnistía y el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso con el candidato popular a presidir el Ejecutivo.

En todo caso, tal y como confirman a este periódico fuentes muy cercanas a García-Page, el líder del PP no le ha pedido su apoyo para la investidura a pesar de que esta mañana la calificó de "imprescindible". "Ayer vimos a un presidente hablando abiertamente de una amnistía a favor de todos aquellos que delinquieron contra la democracia española", ha incidido este jueves Feijóo, quien ha anunciado que el PP utilizará "todas las vías para evitarla". A pesar de ello, desde el entorno de Page recuerdan que el líder del PSOE en CLM "no es un interlocutor para la investidura".

Además, tal y como trasladan a ESdiario solventes fuentes del PP, Feijóo le instó al presidente socialista de Castilla-La Mancha la necesidad "de poner en práctica el Acuerdo sobre la Igualdad con seis pactos de Estado (Regeneración Democrática, Estado del Bienestar, Saneamiento Económico, por las Familias, Agua y Territorial) como camino para resolver los graves problemas que atraviesa nuestro país desde el punto de vista institucional, económico y social", aseguran.