López Miras desvela todos los desplantes encadenados de Pedro Sánchez a Murcia

El presidente de la comunidad murciana recuerda que ha escrito "12, 14 o 15 cartas" al presidente del Gobierno y que ambos solo se han reunido una vez en siete años.

Se supone que, además, la culpa no habrá sido de Correos. Y es que Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, se ha lamentado hoy de la nula atención que el presidente del Gobierno le presta a la comunidad murciana. Y lo ha hecho desvelando que ha escrito "12, 14 o 15 cartas" a Pedro Sánchez, para hablar de "cuestiones muy importantes como la cuestión del agua" y que solo se ha reunido una vez con él en siete años, desde que Sánchez es presidente.

"No es porque yo no haya querido reunirme con él", ha asegurado López Miras que ha cargado contra la forma de proceder del Gobierno en cuanto a las visitas oficiales del Ejecutivo a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, ya que "es habitual" que no sean invitados a los actos y que se enteren "por la prensa". Así, ha recordado que la última vez que le pidió una reunión "de diez minutos" durante una visita de Sánchez a la Región, el presidente del Gobierno "no quiso y prefirió dar un mitin".

López Miras se ha lamentado asegurando que "Murcia es la comunidad autónoma peor financiada del Estado" y ha sido muy claro al asegurar que llevará a los tribunales un hipotético acuerdo de financiación con Cataluña, en el que no entren el resto las comunidades que conforman España.

🗣️ López Miras clama por un sistema justo de financiación autonómica en el Foro @abc_es.



➡️ Si recibiera la media de las CCAA, la Región de Murcia no tendría ninguna deuda.https://t.co/ikTB8a8se7 pic.twitter.com/ThxTGwO8gf — La 7 (@la7tele) April 9, 2024

En su opinión, la aprobación del llamado "cupo catalán" sería ilegal "porque va en contra del Constitución, que establece que no puede haber negociaciones bilaterales y que no puede haber una reforma del modelo financiación que suponga un privilegio a un territorio sobre el resto". Algo que significaría, según Miras, un "peligro para el modelo de mantenimiento de los servicios públicos".

En esta línea, el presidente murciano ha mostrado su rechazo hacia una "condonación de la deuda" y ha pedido un nuevo sistema de financiación autonómica que no perjudique a la Región de Murcia, cuya deuda, a juicio de López Miras, "se debe en más de el 95 por ciento a la infrafinanciación" que sufre, ya que el "actual modelo lleva perjudicando a la Región más de 15 años".

López Miras, sobre Begoña Gómez

Como una de las voces más autorizadas dentro del actual Partido Popular, el presidente de la Región de Murcia ha definido el caso Koldo como "una trama de corrupción sin precedentes", aunque no se ha mostrado partidario de llamar a declarar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a la comisión que investiga en el Senado las hipotéticas tramas de enriquecimiento ilícito que tuvieron lugar durante la pandemia. Llamar a Gómez, según López Miras, "será el último recurso" ya que conoce "al presidente del PP y sus principios personales".