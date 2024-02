Almeida destroza a Rita Maestre y a los ecologistas por la mascletà de Madrid

El alcalde pide a Más Madrid que “se disculpe por ofender a los valencianos” y le recuerda que se realizan eventos de otras partes: “¿Qué hacemos con el Año Nuevo Chino?”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado a las críticas por la celebración de una mascletà en la capital de España, y en especial a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que calificaba el evento como “una montaña de petardos”, algo que ha provocado polvareda en Valencia al considerarse un desprecio a las Fallas.

"Le pido a Rita Maestre que pida disculpas por lo que dijo. Ofender, insultar, como hizo ayer Rita Maestre a los valencianos, diciendo que la mascletà es una montaña de petardos, creo que no se corresponde con el carácter acogedor y abierto de la ciudad de Madrid", ha resaltado Almeida.

"Rita Maestre se equivocó profundamente, no en no compartir que no se celebre la mascletà, pero sí en definirla como una montaña de petardos. Lo que tiene que hacer no es una huida hacia adelante, sino simplemente admitir el error", considera el alcalde de Madrid, añadiendo que "no hay razón para menospreciar y despreciar a la tradición de las mascletà”.

Almeida ha comparado la mascletà con otras tradiciones de otras partes como el Año Nuevo Chino: “¿Qué hacemos con el Año Nuevo Chino? ¿No hacemos un desfile por el Año Nuevo chino? ¿No hacemos o no celebramos tradiciones culturales de otros lugares y de otros territorios? ¿Es que no podemos en Madrid celebrar eventos que representan la cultura de otros territorios?".

El alcalde de Madrid también ha tenido un zasca para los ecologistas y sus críticas a la mascletà porque asusta a la fauna y a los pajaritos. "Si cumplimos los límites de calidad del aire, no les gusta. Si hacemos reforestaciones en Madrid, no les gusta. Si abrimos nuevas zonas verdes, no les gusta. Yo diría a Ecologistas en Acción que a este paso lo que tienen que hacer es constituirse en partido político y presentarse a las elecciones, por cierto, de izquierdas", ha subrayado Almeida.