Un dirigente del PSOE pide censurar el ninot de Sánchez y Puigdemont

“Este ninot debería ser retirado porque atenta contra la integridad del colectivo LGTBI”, denuncia Damián López, secretario de LGTBI del PSOE, que tacha la obra de “homófoba”

Si había alguna duda de que los ninots de la Exposición del Ninot de 2024, un anticipo de lo que se verá el próximo marzo en las Fallas de Valencia, no han gustado en el PSOE, se han encargado de disiparlas. El secretario LGTBI del PSPV-PSOE, Damián López, pedía directamente censurar el ninot de Pedro Sánchez siendo sometido sexualmente por Carles Puigdemont por la amnistía y retirarlo de la Exposición ubicada en el Museo de las Ciencias hasta el 14 de marzo.

“Creo que este ninot debería ser retirado porque atenta contra la integridad del colectivo LGTBI y lo deshumaniza”, señala el dirigente de los socialistas valencianos sobre el ninot del artista Toni Fornés sobre Sánchez y Puigdemont cuya imagen se ha viralizado por toda España. Curioso además que la censura la pida alguien del PSPV-PSOE y que vive en Valencia, donde todo el mundo sabe qué es el humor fallero.

Pero a Damián López, que hace poco hacía burlas con el cartel de la Semana Santa de Sevilla, si la sátira fallera es sobre su líder Pedro Sánchez no le gusta y cree además que hay que censurarlo usando uno de los comodines de la izquierda actual: tacharlo de “homofobia”. “Esto que estáis viendo aquí es homofobia y te voy a explicar por qué”, señala el dirigente del PSPV-PSOE sobre el ‘amor bajo la estelada’ que se profesan Sánchez y Puigdemont en el ninot.

“Es un acto que ellos ven como algo relacionado a lo inferior a través de esta práctica sexual y en la que además la practican dos hombres y se representa a forma de burla como acto homosexual. Pero no sólo esto, también puede ser considerado como machista o misógino si fueran un hombre y una mujer”, filosofa Damián López sobre el sexo en el ninot de Sánchez y Puigdemont.

Sin embargo, el dirigente del PSPV-PSOE parece que no ha convencido con su petición de que retiren la escena de la Exposición del Ninot y se ha llevado una ola de críticas. “Habló la Santa Inquisición LGTB para censurar una obra cultural. Lo próximo serán las chirigotas me imagino”, contesta una persona, mientras la mayoría apuntan que “A ti lo que te molesta es que hagan sátira con Sánchez, no que sean dos hombres, así que no uses el argumento de la homofobia, demagogo”. Algunos prefieren responder al socialista con humor: “Damián, no sé de qué te quejas, si viendo las caras del ninot a Sánchez le está gustando”.