Sánchez vuelve a promocionar a su admirado J, ¿y el resto de cantantes qué?

El presidente del Gobierno comparte en sus redes sociales el último lanzamiento musical del líder de Los Planetas. "Temazo. Una vez más. ¡Grande J!", retuitea el dirigente socialista.

De todos es sabido que a Pedro Sánchez le gusta mucho la música. Es un reconocido seguidor de muchos de los grupos de aquella música que, en su tiempo, se bautizó como independiente, indie en el argot, adjetivo que ha quedado completamente trasnochado en la inmensa mayoría de los casos.

Eso sí, entre los favoritos del presidente del Gobierno siempre ha habido favoritos y Sánchez nunca se ha ocultado de esconder la pasión que siente por las canciones de Los Planetas, el grupo granadino que hace casi tres décadas importó un estilo muy concreto que después ha sido seguido por numerosas bandas.

Sin ir más lejos, el pasado mes de abril Sánchez se unió a las felicitaciones por el 25 aniversario de la salida al mercado de Una semana en el motor de un autobús, la auténtica obra maestra de Los Planetas. "Muchas gracias a Los Planetas por acompañarme en tantos momentos a lo largo de mi vida", escribió en sus redes sociales el presidente del Gobierno, que no dudó en calificar ese disco como "una obra de arte que marcó una época".

No contento con aquello, hoy lo ha vuelto a hacer. El peculiar líder de Los Planetas es Juan Ramón Rodríguez Cervilla, a quien casi nadie conoce así, sino simplemente J. El cantante granadino, que además de Los Planetas también lidera Grupo de Expertos Solynieve, está comenzando ahora su carrera en solitario.

Hace solo unas horas estrenó el segundo de los singles que compondrán su primer disco. La canción se titula Tormenta eléctrica y para presentarla J ha compartido en sus redes sociales una imagen en la que se le ve junto a Pedro Sánchez en uno de los salones del Palacio de la Moncloa en lo que pudiera parecer una recepción del presidente del Gobierno.

La reacción de Sánchez, imaginemos que desesperado por encontrar votos como sea de cara a las elecciones del próximo 23 de julio, no se ha hecho esperar. "Temazo. Una vez más. ¡Grande J!", han sido las palabras de felicitación con las que el presidente del Gobierno ha retuiteado el mensaje del cantante granadino. Es de suponer que muchos otros artistas nacionales estarán preguntándose por qué a ellos no les promociona el mismísimo Pedro Sánchez. O no. Quién sabe.