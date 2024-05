Lo de Paco Rabal y Asunción Balaguer ya pasó en Cádiz con la extrema izquierda

La retirada de placas del matrimonio en la localidad de Alpedrete ha generado cierto debate y hasta reflejo mediático en cadenas como TVE que en su momento no vieron la noticia...



Parte del pueblo madrileño de Alpedrete está indignado. El pasado viernes se retiraban las placas del matrimonio Paco Rabal y Asunción Balaguer. Su hija Teresa no ha dejado de protestar desde el pasado viernes cuando descubre que las plazas de sus padres se llaman desde la noche anterior Plaza de España en sustitución a Plaza Paco Rabal y Centro Cultural Las Canteras en lugar de centro Asunción Balaguer. Una propuesta del partido político Vox (3 concejales) que gobierna en coalición con el Partido Popular (7 concejales). La mayoría absoluta está en este rincón madrileño en 9 ediles.

El actual alcalde de Alpedrete, Juan Rodríguez Fernández Alfaro, ha intervenido este lunes en el programa Mañaneros de TVE.

Alpedrete ha estado gobernado en las últimas tres legislaturas por el Partido Popular y a la cabeza María Casado. No hubo problema. Ni intención por parte del gobierno anterior donde no participada el grupo político de color verde oliva. Y fueron 3 legislaturas.

Lo que ha sucedido en Alpedrete ya sucedió en Cádiz con Kichi

Lo que ha sucedido ahora en Alpedrete (Madrid) ya fue protagonista el pueblo de Cádiz cuando estaba gobernado por la extrema izquierda. En 2014, la alcaldesa Teófila Martínez decide poner un busto en una de las plazas principales a Mercedes Formica, la mujer cercana a José Antonio Primo de Rivera que consiguió modificar 66 artículos del Código Civil en aras y a favor de de las mujeres. Un verdadero avance jurídico en aquella época. Y de parte de una mujer. Novelista y jurista. Una progresista de hecho. Sin necesidad de pancarta ni griterío.

En 2015 llega al gobierno gaditano, José María González Santos popularmente conocido con el sobrenombre de Kichi y con sus políticas de la izquierda. Una de sus primeras decisiones fue retirar el busto de Mercedes Formica de la plaza de la ciudad y arrinconarla en un edificio público. Así fue. El peligro de que la historia se mezcle con la política. Ahora ha sucedido en Alpedrete. Antes ocurrió en Cádiz. La peligrosidad de las decisiones tomadas en los extremos. En 2015, TVE no contó en su escaleta con este asunto. Este lunes sí. El sectarismo de la televisión pública. Y con mucho colaborador que no se puede salir de la línea del extinto José Pablo López, ex director de contenidos de RTVE.

Ahora tiene una oportunidad única el Ayuntamiento de Madrid (PP con mayoría absoluta) y concretamente el distrito Retiro capitaneado con mucha ejemplaridad social y cultura Andrea Levy para que en la calle Doctor Esquerdo y aledaños tenga su reconocimiento Paco Rabal y Asunción Balaguer. En esta vía y en este barrio es donde realmente han pasado más tiempo de vida el actor y la actriz. A Alpedrete se fueron al final de sus días. Su barrio era Retiro. Y vecinos de Santiago Carrillo. El barrio del Niño Jesús. La concejala Levy es rápida en observar estas diferencias en colores. Quizás se haga un Elena Santoña con sus manos en la masa.