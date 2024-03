La ex mujer y el hijo de Koldo tiran de la manta y acusan directamente a Sánchez

El caso de presunta corrupción se le complica aún más al Gobierno y al PSOE con el testimonio que aún no habíamos escuchado. Confesiones que conocemos gracias a 'Vamos a Ver', de Telecinco.

El programa de Joaquín Prat, Vamos a Ver, se ha apuntado una importante exclusiva y un tanto informativo este miércoles 6 de marzo. El programa de Unicorn Content para Telecinco ha contado con el inédito, hasta ahora, y valioso testimonio, de la ex mujer, Inmaculada y el hijo de Koldo García, el asesor de José Luis Ábalos que ha dado nombre a la presunta trama corrupta que afecta a gran parte del Gobierno de Pedro Sánchez (Víctor Torres, María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlaska…), a su mujer Begoña Gómez o a la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, que está cada vez más acorralada con las nuevas informaciones que la señalan día a día.

Tal y como ha podido constatar ESdiario, la ex mujer del escolta, portero de club de alterne y ex dirigente del PSOE Navarro o de Renfe; ha señalado directamente a Sánchez como responsable de su ascenso dentro del partido y lo ha hecho demostrando algunos tuits del pasado en los que ella misma advertía al propio Pedro Sánchez–cuando el actual presidente del Gobierno elogiaba en las redes sociales y ponía en valor a Koldo- que su ex marido no era nada bueno ni digno de ningún tipo de reconocimiento o halago.

De esta forma, gracias a la exclusiva del programa matinal de Prat, responsabiliza al también líder del PSOE de la trama en la que Koldo sólo es un peón más .

Inmaculada avisaba a Pedro Sánchez de a qué se enfrentaba Sánchez acercándose a Koldo, a quien advertía: "No se lo merece, personas así no son un buen ejemplo", le decía la esposa de Koldo a Pedro Sánchez, un mensaje que destaca la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su sumario.

Inmaculada describe a Koldo como "una persona totalmente ambiciosa, que tiene mucho poder en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

"Koldo tirará de la manta"

La noticia del reportero Álvaro López recoge también el testimonio del hijo de Koldo, de quien se desentendió, "abandonó", dice su madre, cuando tenía sólo 6 años. De hecho madre e hijo denuncian que su padre nunca pagó los 350 euros mensuales de su pensión y, cuando Koldo García ya está relacionado con el Gobierno de Sánchez, "de repente me pagó los 10.000 euros que me debía a tocateja".

El hijo de Koldo García avisa de una mentira del ex ministro José Luis Ábalos: "mi padre conocía a Ábalos de toda la vida", y no, cómo ha manifestado el político, desde cuando Koldo pasó a ser su chófer.

Por último, la ex mujer de Koldo -con quien se casó hace dos décadas- avisa a Pedro Sánchez: "mi ex marido no tendrá ningún problema en tirar de la manta, contarlo todo y acusar a quién sea".