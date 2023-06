El plan de Pedro Sánchez con Bildu: retrasar el pacto hasta el 23J en Navarra

"María Chivite debe aclarar antes del 23J su pacto con Bildu en Navarra para que lo sepan los votantes del PSOE", incide el presidente del PP de Navarra, Javier García, a ESdiario.

El PSOE ya le perdió el miedo a pactar con Bildu. Ya no es una línea roja, al contrario, Pedro Sánchez los ha elevado a socio preferente. Y Bildu correspondió a tal otorgamiento de poder siendo un apoyo de Gobierno del todo leal, ergo, imprescindible.

Y por mucho que a veintiséis días para los comicios generales del 23 de julio el PSOE reniegue de Bildu, no se lo creen ni desde la propia formación abertzale. Tanto es así que Mertxe Aizpurua, la portavoz de Bildu en el Congreso, aseguró hace pocos días en una entrevista que las palabras de Sánchez sobre Bildu “no tienen credibilidad, la gente ha visto lo que ha pasado en los últimos cuatro años” y que el “el PSOE tendrá que volver a hablar” con Bildu “si quiere mantener la mayoría progresista”.

Y el ejemplo paradigmático, que tiene su evidente reflejo en el Gobierno de España, es Navarra. Allí, los del PSOE están postergando, hasta después del 23J, todo pacto con Bildu para conformar un gobierno que ya se considera la crónica de una muerte anunciada. Y es que la actual Presidenta en funciones del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, tan solo tiene que hacer lo que ya hizo hace cuatro años: pactar con Bildu la abstención -sabiendo que serán del todo determinantes para que el PSOE pueda ejecutar su Gobierno- y darle consejerías a Geroa Bai y a Podemos. Con UPN, el partido que ganó las elecciones en Navarra el pasado 28M, los del PSOE no quieren saber nada. No van a buscar su apoyo. Prefieren, una vez más, el de Bildu.

María Chivite debería explicar antes del 23J su pacto con Bildu

Por lo de pronto ya hay un pacto informal del PSOE con Bildu: postergar la materialización del Gobierno hasta después del 23J. Y todo para que Bildu no entre en la campaña electoral de las generales. “Yo creo que el pacto del PSOE y Bildu ya está hecho”, apunta a ESdiario una solvente fuente del PP de Navarra. “El PSOE hará lo mismo que hace cuatro años pero con una clara diferencia y es que ahora no han engañado a nadie; en campaña han dicho que quieren hacer lo mismo, es decir, un Gobierno apoyado por Bildu, y lo harán”, sentencia. Y añade nuestra fuente popular: “El PSOE se ha dado cuenta de que en País Vasco y Navarra no le pasa factura el pactar con Bildu, al contrario, los votantes socialistas compran ese blanqueamiento que resultó en una contundente mejora de los resultados electorales de Bildu”, incide.

“María Chivite tiene que aclarar cuanto antes si va a pactar o no con Bildu, los votantes del PSOE tienen que conocer antes del 23J si pactarán con Bildu en Navarra”, traslada a este periódico Javier García Jiménez, el Presidente del PP de Navarra. Y da por hecho que “después del 23J veremos al PSOE pactar con Bildu, lo necesitarán para todo”, incide. Es más, el PP de Navarra “no se va a reunir con el PSOE porque han demostrado que sus socios preferentes son otros; no vamos a llegar a acuerdos con ellos como dijimos en campaña”, asegura Javier García Jiménez a este periódico.

Hasta el 28 de agosto para conformar Gobierno en Navarra

Tal y como marca el Estatuto de Autonomía de Navarra, si transcurrido el plazo de tres meses desde la celebración de las elecciones al Parlamento de Navarra -ocurridas el pasado 28 de mayo- no se presentara ningún candidato o ninguno de los presentados hubiera sido elegido, el Parlamento quedará disuelto y se convocarán de inmediato nuevas elecciones. Así, contando tres meses desde el 28M, María Chivite tiene hasta el próximo 28 de agosto para pactar el Gobierno de Navarra.

En conclusión, la conformación del Ejecutivo de Navarra no tiene ningún misterio. El PSOE será continuista y volverá a hacer lo mismo que hace cuatro años. Tan solo están postergando el pacto con Bildu, a modo de teatrillo, para que no entre en la campaña del 23J.