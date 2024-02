ERC estira la estrategia de Sánchez con una acusación al PP que nadie cree

Los de Junqueras intentan alargar la polémica de las conversaciones con Junts indicando que a ellos también les ofrecieron un pacto, pero no convence y el PP lo niega: “esto huele a PSOE”

El PSOE está dispuesto a estirar hasta las elecciones gallegas del 18 de febrero las supuestas conversaciones del PP con Junts para una investidura de Feijóo con la esperanza de que eso mine al votante popular. Así que, además de su habitual estrategia de mandar a todos los ministros, dirigentes y al equipo de opinión sincronizada sanchista a repetir que “Feijóo miente”, ahora sale uno de sus socios, ERC, a intoxicar y alargar el asunto.

La secretaria general de ERC, la fugada Marta Rovira, ha sorprendido señalando que el PP propuso a su partido pactar en el Congreso un acuerdo para una investidura de Alberto Núñez Feijóo, pero declinaron. Las palabras de Rovira, sin embargo, han sido interpretada por muchos como una estrategia del PSOE por estirar el chicle más que por una historia con trasfondo de verdad.

"Después de las elecciones españolas, vino un diputado del Congreso de los Diputados a proponer que habláramos. Un diputado llamado Carlos Floriano se dirigió a Teresa Jordà", ha señalado Marta Rovira en una entrevista en La 2.

La prófuga y dirigente de ERC ha continuado indicando que "ellos -el PP- querían conformar una mayoría y nosotros le respondimos que nosotros no hablamos con el PP y que no. Que gracias, pero que no". Rovira no aporta más datos, sólo un supuesto contacto informal entre Floriano -que no era negociador del PP- y Teresa Jordá, y de ahí ERC se ha montado la película de que el PP también quería pactar un gobierno con ellos, algo que para muchos es inverosímil.

“Esto huele a PSOE”, contestaban a las acusaciones de Marta Rovira sobre un supuesto ofrecimiento del PP, y que el sanchismo es quien realmente detrás de esta información. “Sólo falta que salga Ada Colau y Otegi a decir que también el PP les ofreció un pacto”, ironizan muchos ante estas declaraciones de ERC.

El PP niega cualquier pacto con ERC

Desde el PP se ha subrayado que “nunca se ha entablado conversaciones o negociaciones con ERC en el marco de la investidura”. “El diputado Carlos Floriano comentó a una diputada de ERC de manera informal y coloquial en el mes de agosto que deberían dejar gobernar a la lista más votada. Sin más”, continúan desde Génova.

“Por supuesto, Carlos Floriano no recibió encomienda alguna para plantear nada. Tampoco habló con la fugada Marta Rovira, a quien aprovechamos para pedirle que vuelva a España para ser juzgada por los tribunales de nuestro país”, concluyen las fuentes populares.