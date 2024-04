Rebelión de fiscales contra el Fiscal General de Sánchez por la ley de amnistía

La mayoría del Consejo Fiscal se enfrenta a García Ortiz, elabora un informe contrario a la polémica norma y le acusan de ocultarles las peticiones del Senado para informar sobre la amnistía

La ley de amnistía ha provocado la rebelión de seis vocales del Consejo Fiscal, que representan la mayoría, contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, colocado por Pedro Sánchez. El motivo concreto es la negativa de García Ortiz para que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre la proposición de ley de amnistía por la opinión contraria de la mayoría de fiscales.

Así que, hartos de esta situación, seis vocales de la Asociación de Fiscales han hecho público que han elaborado un borrador sobre la proposición de ley de amnistía que pretende eliminar los delitos de los implicados en el procés y han acusado a García Ortiz de ocultarles la última petición de la Mesa del Senado para que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre la norma.

Los fiscales reprochan que García Ortiz no atendiera a la petición del Senado y que no avisara de ello al Consejo Fiscal "durante semanas"

"No podemos compartir los argumentos expuestos por el fiscal general del Estado en las comunicaciones remitidas al presidente del Senado los días 25 de enero y 8 de abril", señalan los seis vocales mostrándose en contra del argumento de Álvaro García Ortiz de que el Consejo Fiscal no es competente para informar al Senado.

Los fiscales reprochan que García Ortiz no atendiera a la petición del Senado y que no avisara de ello al Consejo Fiscal "durante semanas". No habiendo recibido respuesta de García Ortiz, los fiscales de la Asociación de Fiscales redactaron un borrador de informe sobre la ley de amnistía en el que defienden que es inconstitucional al entender que "supone la quiebra del principio de separación de poderes como elemento estructural del Estado de Derecho".

"La Constitución no sólo no reconoce expresamente la figura de la amnistía por lo que la mera aprobación de un texto legislativo de esta naturaleza por el Parlamento, al margen de toda previsión constitucional que le reconozca aquella potestad, será manifiestamente inconstitucional", indican los fiscales críticos