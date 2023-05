El mundo rural da una lección a Sánchez: su propaganda no tapa la realidad

La plataforma SOS Rural ha salido a las calles de Madrid para reivindicar su actividad y reclamar ayudas ante la grave situación económica que padecen por los fenómenos medioambientales

El movimiento SOS Rural ha salido a las calles de Madrid esta mañana para exigir y reivindicar la mirada hacia el mundo rural y hacia el campo con el propósito de que se puedan solucionar sus carencias y se atiendan sus necesidades, provocadas por las inclemencias medioambientales. También han pedido soluciones para la crisis económica que padecen, efecto de lo anterior y de las políticas equivocadas del Gobierno. "No olvidemos que en el mundo rural, la edad media de los agricultores es de 61'6 años, es decir, no hay futuro, no hay relevo generacional", ha señalado el portavoz de SOS Rural, Víctor Viciedo.

Miscelánea

Los manifestantes, llegados desde distintos puntos del país, portaban pancartas en defensa de diferentes colectivos, como agricultores, ganaderos, cazadores o transportistas, entre otros muchos. Hay que tener en cuenta que esta plataforma, independiente y apolítica, congrega a 500 pequeñas agrupaciones del ámbito rural. Esta característica ha significado que se escucharan consignas muy dispares a título individual y faltara cohesión respecto a los discursos colectivos.

El acto comenzó sobre el mediodía y tras la lectura de una quincena de comunicados por parte de diversas asociaciones arrancó la marcha hacia el eje Cibeles-Recoletos que acabó con la actuación musical del cantante Nyno Vargas.

Afluencia

Lo cierto es que la respuesta no ha sido la esperada por los organizadores, que habían previsto una asistencia masiva y, según las fuerzas de seguridad, se han reunido en torno a 1.500 personas. Algunos de los convocados ya habían denunciado presiones por parte del Gobierno hacia los colectivos integrantes de SOS Rural para que no acudieran a la llamada.

En concreto, las organizaciones sectoriales relacionadas con la actividad agrícola, ganadera y la caza, han apuntado a «llamadas provenientes del Gobierno, el PSOE, Podemos, Gobiernos autonómicos y algunas organizaciones agrarias históricas» con la advertencia de que «podrían revisarse ayudas y subvenciones que permiten la existencia de estas organizaciones profesionales» si acuden a la reinvindicación. El miedo a perder las ayudas estatales puede haber sido una de las causas de esta falta de afluencia, según indicaron algunos de los promotores del acto.

Políticos

El hecho de que esta plataforma sea apolítica e independiente hacía presagiar la falta de apoyo por parte de las fuerzas políticas, si bien, en plena campaña electoral se podía esperar la visita de alguno de los candidatos a las instituciones madrileñas. Sólo Rocío Monasterio se ha presenciado al inicio del recorrido. La candidata de Vox ha conversado con algunos de los manifestantes y se ha dejado fotografiar con todos aquellos que la reclamaban.