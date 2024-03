El mazazo de los Comunes a Sánchez entierra en un cajón sus 3 promesas estrella

La prórroga de las cuentas públicas supone un serio contratiempo para el Gobierno, obligado a aparcar el impuesto permanente a bancos y eléctricas, y la ampliación del permiso de paternidad.

Mientras en Moncloa y en Ferraz se comienzan a calcular los efectos del fuego amigo del adelanto electoral en Cataluña, en el Gobierno se empiezan a concretar en estas horas las consecuencias reales de la obligada prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, incapaz la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de intentar al menos abrir la primera negociación con sus socios.

Y pese a que en estas últimas horas el PSOE trata de vender a la opinión pública que no contar con nuevas cuentas públicas es incluso hasta “conveniente” en esta coyuntura para comenzar a diseñar las de 2025, lo cierto es que esa medida hace un roto a Pedro Sánchez de incalculables proporciones.

Lo peor, que Moncloa se ve obligada a meter en un cajón algunas de sus propuestas más mediáticas, promesas electorales estrella y muy rentables políticamente por lo que gustan al electorado de izquierdas.

Por que si no hay presupuestos a un cajón van a ir -hasta al menos un año- el impuesto permanente a bancos y eléctricas anunciando por Sánchez en su estrategia populista, la equiparación de los permisos de paternidad entre cónyuges y buena parte del reparto de los fondos Next Generation que el gobierno distribuye con criticada intencionalidad política y electoralista. Tampoco podrán ver la luz medidas aplaudidas por la sociedad, como el plan integral para los enfermos de ELA.

Así que, lejos de no suponer para el gobierno incomodidad alguna, la prórroga obligada por el veto a Aragonés de los socios catalanes de Yolanda Díaz obligarán a Sánchez a aparcar esos anuncios que tanto le gusta publicitar al presidente progresista.

"No es inocuo", según Bolaños

Precisamente este viernes, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha afirmado que "no era realista pensar que podía haber Presupuestos Generales del Estado con tres procesos electorales en marcha", en referencia a los comicios catalanes, vascos y europeos. Y ha asegurado que no es "inocuo" que no haya cuentas generales.

"No era realista pensar que podía haber unos Presupuestos Generales con tres procesos electorales en marcha. Y el hecho de que no haya habido Presupuestos en Cataluña, evidentemente, ha afectado a la posibilidad de que haya PGE", ha subrayado en un acto en Bilbao.