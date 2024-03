Sánchez se queda en una vía muerta hasta después de las europeas

El presidente del Gobierno tendrá que esperar acontencimientos para afrontar los PGE 2024 y aguardar a ver como queda el escenario político tras las elecciones vascas, catalanas y europeas.

Si hacemos caso a las palabras de Pedro Sánchez respecto a que “un gobierno sin presupuestos, es un gobierno que no vale nada, porque no es capaz de resolver los problemas de los ciudadanos”, la decisión adoptada por el Presidente del Gobierno de no presentar en el Congreso los PGE para 2024 deja a su gobierno en una vía muerta, dependiente y a la espera de ver lo que pase en las elecciones vascas, catalanas y europeas. Tres citas clave para comprobar si es viable su continuidad.

Quizás la circunstancia más desgraciada para el líder del PSOE en todos los acontecimientos que se han producido en la tarde del pasado miércoles haya sido que “los comunes” -la versión catalana de su Vicepresidenta segunda del gobierno Yolanda Díaz- han sido los generadores de una situación política que podría dar al traste con la legislatura al no dar su visto bueno a los Presupuestos catalanes.

Esta situación deja a Sánchez y a su gobierno en un estadio de vía muerta a la espera de ver que es lo que sucede en las elecciones vascas del 21 de abril, las catalanas del 12 de mayo y las europeas del 9 de junio. Todo ello para determinar si es capaz de mantenerse en Moncloa o no y verse abocado a volver a pasar ante las urnas, ya que dependerá de como quede el tablero político en el futuro inmediato y sus planes para Cataluña de ganar la Generalitat y ser el partido que incline la balanza en el País Vasco, dado el empate técnico entre PNV y Bildu.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.

A Pedro Sánchez en este trimestre que queda para ver como se resuelve la composición del mapa político, se le une la dificultad de la última denuncia del PP. Los populares la han presentado este jueves en la Oficina de Conflictos de Intereses y se trata de una denuncia respecto a las intervenciones de la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, en el rescate de la Aerolínea Air Europa, compañía que habría patrocinado a la cónyuge de Sánchez en su cátedra.

Esta denuncia -en este departamento creado en 2006 y dependiente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública- puede ser el paso previo a la presentación de una denuncia ante los tribunales y concretamente ante el Supremo si se evidencia que Pedro Sánchez no abandonara el Consejo de Ministros durante las deliberaciones del ejecutivo en el tema del rescate de la compañía aérea. Esto podría suponerle ser apartado de su cargo o no poder estar en un cargo relacionado con la función pública por un periodo que podría llegar a los diez años.

Además, la prórroga de los Presupuestos es una decisión adoptada por el presidente del Gobierno que generará problemas a su ejecutivo en un futuro. Y es que, de cara a sus relaciones con la UE, se verá obligado a acatar las reglas fiscales que se adoptara inmediatamente después de las elecciones europeas, lo que daría lugar a que, dada la cuantía del déficit de España, en el futuro las percepciones de fondos europeos que le corresponderían se verían reducidas de manera paulatina hasta equipararse a la exigencias comunitarias en materia de déficit y deuda.

Por esta razón y siempre dependiendo de lo que suceda en estas tres convocatorias electorales, así como la manera en que se desarrolle el caso Koldo, PSOE, Gobierno... no sería de extrañar que Sánchez pudiera convocar elecciones generales si sus planes y los resultados electorales le obligan. Teniendo en cuenta que después de las europeas viene el verano y que precisaría 54 días entre elección y elección, ¿sería capaz de convocar las para el 4 de agosto?