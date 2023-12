El repaso de Mariló Montero a Gonzalo Miró por defender a Sánchez y la amnistía

Ambos colaboradores de 'Espejo Público' se han enganchado a raíz de la polémica norma y la periodista ha incluido también otro de los hitos de Sánchez: las negociaciones con filoetarras.

Las acaloradas discusiones son habituales en Espejo Público y con el escenario político actual se multiplican. Y es que la ley de amnistía de Pedro Sánchez a cambio del sillón de la Moncloa divide, al igual que los españoles, a los colaboradores del espacio que dirige Susanna Griso, que muchas veces incluso tiene problemas para moderar el debate.

En esta ocasión los protagonistas del “enganchón” han sido Mariló Montero y Gonzalo Miró. Es vox pópuli la ideología de cada uno de ellos y es de esperar que sí coinciden en el mismo plató, frente a frente, podría pasar lo que ha pasado. El colaborador, como viene siendo habitual durante sus intervenciones -lo que ha provocado diferencias de manera habitual incluso con la propia Griso- ha intentado justificar de nuevo la amnistía y los pactos con independentistas catalanes y vascos. Es por ello que la periodista ha contraatacado.

En primer lugar, lo ha hecho comparando los discursos y la forma de darlos de personajes como José María Aznar -invitado este lunes en este mismo programa- o de Felipe González -padrino por cierto del propio Gonzalo Miró- con los de Zapatero o el propio Pedro Sánchez. Un líder socialista que para la colaboradora “está acobardado” y “pasando los días para sobrevivir en el Gobierno”.

Yo ya quiero que nos dediquemos a la política del día a día. Porque aquí no se gobierna España, se gobierna para que él sobreviva

Mariló Montero carga también contra los pactos con filoetarras

Después Mariló Montero ha cargado duramente contra los pactos de Sánchez también con los filoetarras de Bildu. Un tema que toca personalmente de cerca a la periodista, que vivió amenazada durante muchos años y de hecho la banda terrorista intentó acabar con la vida de su pareja por entonces, Carlos Herrera, con dos atentados fallidos que le obligaron a huir del país.

Es por ello que Montero no ha podido evitar criticar a aquellos que utilizan el argumento para justificar estos pactos con los de Otegi a cambio de sus votos con las negociaciones de Aznar con ETA. “Aquí tenemos gente que ha sido asesinada por ETA. No puedes comparar los crímenes de ETA contra los españoles, que nos tenían amenazados a todos. Y se derrotó a ETA, no se pactó con ella para rendir. Tú no entregas un gobierno a ETA. ETA claudicó”.

Gonzalo Miró intentaba cortar el discurso de Mariló precisamente para recordar lo de Aznar y las negociaciones etc, etc. Sin embargo, la periodista ha acabado su discurso antes de dar paso a su compañero: “España no se rindió ante ETA. Pedro Sánchez está haciendo que España se rinda ante Puigdemont. La indignidad de este Gobierno que quiere sobrevivir con la sangre derramada de los terroristas encabezado por Arnaldo Otegi”.

Ante esta afirmación, Miró se ríe y Montero no se queda callada: “Ah, ¿que Arnaldo Otegi te parece un hombre de paz?”. En ese momento Susanna Griso interviene para dar el turno de palabra a un Gonzalo Miró que llevaba todo el tiempo intentando cortar a su compañera de plató.