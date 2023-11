Gonzalo Miró toma una decisión dura tras sus ultimas choques con Susanna Griso

El colaborador de Espejo Público se ha convertido en viral esta semana por sus enfrentamientos con Mariló Montero y con la presentadora del programa matinal de Antena 3.

Gonzalo Miró ha sido uno de los protagonistas televisivos de la semana. Colaborador habitual de varias tertulias, entre ellas, la de Espejo Público, su enfrentamiento con Mariló Montero y con Susanna Griso en el programa que presenta esta última, se ha convertido en absolutamente viral.

Gonzalo Miró se corona con su inapelable contestación a Mariló Montero sobre la amnistía pic.twitter.com/tmClX1g3kx — TVMASPI (@sebas_maspons) November 14, 2023

Los puntos de vista que mantuvieron los tres a cuenta de la ley de amnistía gracias a la que Pedro Sánchez ha conseguido mantenerse en La Moncloa, eran completamente contrapuestos y el rifirrafe de lo más seguido en las redes.

Este viernes, Gonzalo Miró ha regresado al plato de Atresmedia y ha sido recibido como un "héroe" por la propia Susanna Griso. "Que sepáis que Gonzalo Miró os ha eclipsado eh, porque últimamente es viral", ha dicho la periodista catalana a Joaquín Torres y Marta Robles, presentes en la mañana de este viernes en plató.

"Muy buenos días, Susanna. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?", ha replicado el colaborador con mucha ironía. "Yo no gano para agrias polémicas...", ha apuntado Griso. "¿Estás contenta con que esté aquí? Espero", le ha interrogado Miró. "Por favor, siempre es un placer tenerte. Es más, te pedí ayer para hablar de la investidura de Pedro Sánchez y no podías tú, que lo sepas", ha desvelado la presentadora de Espejo Público.

Gonzalo Miró, perfil bajo en "Espejo Público"

La amistosa conversación ha seguido por una buena senda: "Para que estuviéramos todos de acuerdo supongo", ha bromeado Gonzalo Miró. "Si a mí me va la guerra, a mí me va la marcha", ha indicado Griso. Y aquí ha sido donde el colaborador televisivo y radiofónico (comenta los partidos del Atlético de Madrid en la Cadena COPE), ha adelantado cuál será su nueva actitud. "Ya les he dicho a ellos que yo hoy perfil bajo".

Gonzalo Miró anuncia que se va a mantener de "perfil bajo" después de sus sonados choques en 'Espejo Público' con Susanna Griso pic.twitter.com/3kJzFAGyJc — TVMASPI (@sebas_maspons) November 17, 2023

Semejante afirmación no ha sido creída por nadie, empezando por la propia Susanna Griso, que lo ha puesto en duda al momento. "Perfil bajo no, en absoluto, te quiero como siempre, dando guerra", le ha dicho, en una opinión que ha sido completamente refrendada por otra de las colaboradoras, Marta Robles. "Eso es imposible. Gonzalo no sabe estar de perfil bajo y menos en determinados temas", ha comentado en referencia a los asuntos políticos de máxima actualidad.