Feijóo desvela a Ferreras el doloroso motivo que le llevó a suspender la campaña

El líder del PP reiteró en La Sexta que el debate en TVE de esta noche "no es un debate porque faltan otros cuatro líderes que son socios de Pedro Sánchez".

Era una entrevista esperada. Antonio García Ferreras, director del programa Al Rojo Vivo de laSexta, ha tenido en directo al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y previsible futuro Presidente del Gobierno.

La polémica por el voto por correo, el debate de TVE de esta noche al que Feijóo no asistirá y la ausencia de actos de partido del líder de los populares en este miércoles, han sido los temas principales de la entrevista.

Feijóo está con lumbalgia

"Ayer tuve que hacer un mitin en Mallorca y, además, en cuanto salí de los estudios de Espejo Público la verdad es que al levantarme de la silla pues tuve un giro, llevo tres semanas sin hacer deporte, y pues lo pasé francamente mal. Me tuvieron que inyectar al llegar a Mallorca urbason para intentar hacer el mitin", confesó Alberto Núñez Feijóo a García Ferreras. Y esta es la explicación a que el presidente del PP no tenga previstos para este miércoles actos de campaña.

🔴 @NunezFeijoo explica por qué ha suspendido hoy la campaña: "Cuando salí de los estudios de Espejo Público, al levantarme de la silla, tuve un tirón y lo pasé francamente mal" #EleccionesARV ▶ https://t.co/szZzQ8oMTK pic.twitter.com/olyYXmEgiU — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) July 19, 2023

Además de la lumbalgia, otro de los claros motivos por los que Feijóo canceló su mitin en La Palma es por el incendio que está ocurriendo. "No voy a La Palma porque está ardiendo y porque no me parece razonable hacer mítines en este momento en las Islas Canarias pero bueno, me estoy intentando recuperar de una lumbalgia".

Y desveló que ha "venido ahora de un fisioterapeuta y a las 7:00 de la tarde me voy a Valencia" y que espera "poder aguantar pero ya le digo que esto de no hacer deporte durante tres semanas ha hecho que me haya pegado un tirón abajo en la espalda y estoy con medicación". En todo caso, Feijóo sigue "activo" y conseguirá "acabar la campaña con dolor o sin él pero intentaré acabar la campaña", asegura.

El "semi debate" de TVE

Otro de los temas de actualidad del día es, sin duda, el debate que RTVE emitirá esta noche, a partir de las 22:00, sin la presencia de Alberto Núñez Feijóo. Concretamente, asistirán Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal,

Ante esto, Feijóo insistió a García Ferreras que "ese debate es un debate que le interesa a alguien pero no le interesa a todos porque el señor Sánchez y la señora Yolanda Díaz no van a tener 176 diputados y, por tanto, para complementar los resultados necesitan a Esquerra, a Bildu, Junts per Cataluña y a cualquier minoría que pueda ayudarles". Y añadió: "Han vetado el hecho de que el PNV y de que Esquerra y Bildu puedan estar en el debate" y, por tanto, "si no podemos estar todos, que le vayan los que quieran ir pero el gobierno ha vetado la posibilidad de que los siete partidos que juegan en esta posible alternancia política concurran en el debate", sentenció Feijóo.