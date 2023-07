La foto de la polémica que enfrenta a Fernando Garea con Enric Juliana y Podemos

Los dos periodistas y el portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, se enzarzaron en una discusión tuitera a cuenta de una imagen que ha provocado una ola de comentarios.

Una polémica fotografía ha provocado una incruenta batalla tuitera en la que, por el momento, se han visto envueltos un par de periodistas y un político. Y seguro que cae alguno más. La imagen en cuestión es la de un autobús de la EMT madrileña que viste la propaganda de un partido político, en concreto, de la Falange, con el rostro de su fundador, José Antonio Primo de Rivera.

En las elecciones del próximo domingo el movimiento falangista concurre a las urnas con sus diferentes facciones unidas y en más del doble de circunscripciones que en comicios precedentes. Se puede votar a la Falange en Ávila, Castellón, Guadalajara, Madrid, Murcia, Palencia, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

El caso es que la imagen superior fue captada por el periodista Fernando Garea ayer en una calle de Madrid. "Autobús de Madrid. Un 18 de julio. De 2023? Horror", escribía en su cuenta de Twitter el actual adjunto al director en El Español, en referencia a la casualidad de que otro 18 de julio, en ese caso, de 1936, parte del Ejército se sublevara contra el orden republicano provocando el comienzo de la Guerra Civil.

Autobús de Madrid.

Un 18 de julio.

De 2023?



Horror. pic.twitter.com/zw95azDt3T — Fernando Garea (@Fgarea) July 18, 2023

La fotografía ha creado el revuelo y la polémica lógica y en las redes los comentarios se han multiplicado. Hasta que ha llegado otro periodista relevante, Enric Juliana, subdirector de La Vanguardia y ha utilizado la misma fotografía, algo que a Garea no ha parecido sentar del todo bien. "Esta foto no es tuya". Han pasado horas, pero que se sepa, no habido aún respuesta del periodista catalán.

Pero es que el adjunto al director en El Español tampoco ha dejado pasar la ocasión para volver a recordar que el autor de la imagen de la polémica es él y solo él. Ha sucedido cuando Pablo Fernández, el portavoz de Podemos, ha publicado la fotografía en su cuenta de Twitter con el texto: ""Que esto esté circulando hoy por las calles de Madrid es infame, vomitivo y deleznable".

Que esto esté circulando hoy por las calles de Madrid es infame, vomitivo y deleznable. pic.twitter.com/0AHvD5ZLDM — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) July 18, 2023

"Utiliza una foto que no es suya", han sido las concluyentes palabras de Fernando Garea como respuesta al tweet del dirigente de Podemos.