Jesús Maraña se asusta y rectifica después de la bronca tuitera de Óscar Puente

El director de Infolibre cambia el titular de un reportaje en su digital después de recibir la reprimenda pública del ministro de Transportes, al que comparaba con Miguel Tellado.

Parece evidente la capacidad disuasoria y de influencia con la que cuenta Óscar Puente, pese a no ocupar una de las dos o tres carteras estrella del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. El exalcalde de Valladolid es, además de ministro de Transportes, un amante de las redes sociales y no pierde ocasión para mostrar en ellas su opinión, ya sea sobre los embarazos de penalti, su paisana Concha Velasco o, como es el caso, cualquier artículo periodístico con el que no esté de acuerdo.

La trifulca ha sucedido en la mañana de este lunes en ese embarrado terreno de juego que es X, eso que antes todos conocían como Twitter. El digital Infolibre ha tenido a bien publicar un reportaje de análisis político, firmado por la periodista Eva Baroja, que hacía un paralelismo entre Puente y el recién nombrado portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. Dos huesos duros de roer, sin duda.

El artículo llevaba por titular La legislatura de Miguel Tellado y Óscar Puente: dos 'bulldog' preparados para ladrar. Y, claro, esa comparación no le ha parecido del agrado al ministro de Transportes que, rápidamente, ha afeado el asunto con dirección al propio director de Infolibre, Jesús Maraña.

Dicen que las comparaciones son odiosas. Está, en concreto, además de odiosa es ofensiva e insultante. Está el periodismo patrio que da gloria verlo. Del uno al otro confín. https://t.co/JHgOXFDX1W — Oscar Puente (@oscar_puente_) December 4, 2023

"Dicen que las comparaciones son odiosas. Está, en concreto, además de odiosa es ofensiva e insultante. Está el periodismo patrio que da gloria verlo. Del uno al otro confín", ha escrito Óscar Puente en X dejando muy clarito su punto de visto y como una clara reprimenda a Maraña, colaborador habitual de la Cadena SER y de La Noche en 24 horas, el programa nocturno de debate que presenta Xabier Fortes en el ente público.

El guante ha sido recogido al momento por el propio Maraña que, para sorpresa de algunos internautas, ha decidido rectificar. "Del mismo modo que un político debe encajar las críticas, también los periodistas debemos asumir que un titular o un enfoque puede ser injusto. La solución honesta, rectificarlo. Y eso hacemos en Infolibre", contestó el periodista leonés.

Del mismo modo que un político debe encajar las críticas, también los periodistas debemos asumir que un titular o un enfoque puede ser injusto. La solución honesta, rectificarlo. Y eso hacemos en @_infoLibre. https://t.co/nmbpSktgP6 — Jesús Maraña (@jesusmarana) December 4, 2023

Y, efectivamente, ya se puede leer el artículo en cuestión, pero con un nuevo titular, Dos voces para la legislatura más crispada: Óscar Puente dará respuesta a los insultos de Miguel Tellado, que, además de posiblemente más exacto, se supone que será más del agrado del ministro de Transportes.