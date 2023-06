Feijóo 'tira de la moto' a Sánchez con un baño de realidad sobre la economía

El presidente del Gobierno aseguró que la economía española "va como una moto" y el líder popular le responde con las razones que evidencian que es otra fantasía más del líder socialista.

Pedro Sánchez sigue con su campaña de cara a las elecciones generales del 23 de julio y como no podía ser de otra forma intenta camuflar los fallos de su gestión. Hay que reconocer que lo tiene difícil, porque son muchos y en campos muy diversos. En este caso ha sido hablando de asuntos económicos y con el presidente del Gobierno asegurando que la economía de España no solo va bien, sino que "va como una moto".

Así lo ha expresado esta semana durante un foro de economía, donde también ha afirmado que si alguien tiene una alternativa, que levante la mano y explique muy bien cómo va a mejorar estos datos.

Pedro Sánchez: "la economía española va como una moto".



Somos el país que más ha tardado en recuperarse de la OCDE, el país con más paro y paro juvenil, el que más poder adquisitivo ha perdido de la UE y el que más deuda ha adquirido. Como una moto dice.https://t.co/s87BMjgJ4q — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) June 6, 2023

Por el momento, uno de los que ha levantado la mano para tirarles de la moto a Sánchez ha sido Alberto Núñez Feijóo. Al presidente del Partido Popular le ha llamado la atención esa frase del líder socialista sacando pecho de su gestión en el terreno económico.

.@NunezFeijoo ve estancamiento económico en España y responde a Sánchez: "No es verdad que la economía esté como una moto"https://t.co/3oVVPi2z9p pic.twitter.com/dMriZiukAV — Europa Press TV (@europapress_tv) June 8, 2023

Feijóo ha criticado este "triunfalismo" que desprende Sánchez en este discurso cuando los datos demuestran que España está estancada económicamente hablando. De hecho, ha apuntado que los más pesimistas creen que estamos en un momento de declive económico. A continuación, ha enumerado los motivos por los que cree que la "historia clínica" de España a nivel económico no se puede considerar buena en estos momentos.

La cesta de la compra y el PIB, talón de Aquiles para Sánchez

Por ejemplo, uno de los temas que más siguen preocupando a los españoles: la cesta de la compra. Que la situación se haya estabilizado no significa que los ciudadanos sigan comprando los alimentos con los precios más caros de la historia. Y es que para Feijóo aquellos que dicen que los alimentos están empezando a bajar es que "hace mucho tiempo que no han hecho la compra". Por no hablar del poder adquisitivo de las familias, que se ha visto gravemente reducido de un tiempo a esta parte.

Otro dato que desmiente a Sánchez es el del PIB. Una realidad que persigue a Sánchez allá donde va porque en julio de 2023 todavía no se ha recuperado el PIB del año 2019, antes de la pandemia. Además ha apuntado que la tasa de paro juvenil y femenino sigue siendo elevada respecto al resto de países europeos.

“Por tanto, no es verdad que la economía española esté como una moto", ha concluido Feijóo, que también ha expresado que “o crecemos o nos quedamos más atrás”. Para el máximo dirigente del PP una de las claves está en las empresas y por lo tanto los empresarios que las dirigen, esos contra los que la parte del Gobierno de Podemos ha declarado la guerra.