La diputada del PP que deja KO el feminismo de Podemos en un minuto con camiseta

“A diferencia de Pam, a mí no me indigna el porcentaje de mujeres que tienen relaciones, sino la ley del sólo sí es sí”, indica Lucía Soledad Fernández en la Asamblea de Madrid

A la diputada del PP en la Asamblea de Madrid y candidata en San Sebastián de los Reyes, Lucía Soledad Fernández, le ha sobrado un minuto y medio y una camiseta con una cifra par destrozar el discurso feminista de Podemos en una intervención que se ha hecho viral y ha escocido en las filas moradas.

En concreto, con el número 728 escrito en una camiseta en relación a los agresores sexuales que llevamos beneficiados por la ley del sólo sí es sí, la diputada popular Lucía Soledad Fernández indicaba a Podemos que “lo que resulta bochornoso es que sea el partido que más daño ha hecho a la violencia contra las mujeres y al propio significado de ser mujer quien nos traiga esta iniciativa”.

“Aunque también les digo, prefiero que traigan esta proposición que escuchar a su secretaria de Estado de Igualdad decir chorradas permanentemente en su búsqueda por un titular”, subrayaba la parlamentaria del PP en referencia a Ángela Rodríguez Pam.

“Soy igual de mujer que cualquiera de las mujeres de la izquierda y a diferencia de Pam a mí no me indigna el porcentaje de mujeres que prefieren tener relaciones sexuales o autocomplacerse siempre que lo hagan por voluntad propia y en libertad, a mí como mujer me indigna que las políticas de igualdad sean dictadas por unas señoras que desprecian el feminismo clásico y que atacan a los hombres”, reprochaba Lucía Soledad Fernández a Podemos.

Para la diputada del PP, en Podemos “lejos de pedir perdón por la nefasta ley del sólo sí es sí, insultan y atacan a quienes como mujer abordamos los retos y los problemas sociales desde una perspectiva diferente”.

“Fíjense si su sectarismo ha llegado lejos que su guerra por la ley trans o por la ley del sólo sí es sí no es con quienes desde posiciones de centro derecha o liberales como yo pensamos diferente, sino que es con mujeres de izquierdas que por seguidismo y disciplina con Sánchez están tragando con todo", ha concluido la diputada del PP Lucía Soledad Fernández.