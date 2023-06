La barbaridad del presidente de Colombia: compara Madrid con la Alemania nazi

Gustavo Petro afirma también que en su visita a la capital notó que el fascismo se organizaba en su contra por latinoamericano, tener la piel "café con leche" y ser de izquierdas.

Este mes de mayo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, estuvo de visita por España. El máximo dirigente de la república colombiana, al que han relacionado con grupos narcoparamilitares, fue recibido por Pedro Sánchez en Moncloa a bombo y platillo. Incluso se le cedió el Congreso de los Diputados para dar un discurso en el que, curiosamente, no dejaba muy bien a nuestro país. Una intervención que los miembros de Vox no escucharon, abandonando el hemiciclo antes de que comenzara, y que el Partido Popular criticó.

🚨| ÚLTIMA HORA: DURÍSIMO GOLPE al socialista Petro en España. Todos los diputados de VOX abandonan el Congreso cuando el presidente de Colombia toma la palabra, mientras los demás partidos aplauden. Santiago Abascal califica de “Terrorista” a Petro. ¿Apoyas esta acción? pic.twitter.com/8NGhx8U2EO — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) May 3, 2023

Por aquel entonces, Santiago Abascal y Petro mantuvieron un cruce de declaraciones en el que el líder de Vox aseguró que "Petro es a Colombia lo que Otegi es a España, un terrorista no arrepentido". Ataque al que contestó el presidente colombiano afirmando que esas palabras no iban contra él, sino contra los colombianos que son los que les han elegido. "Usted no es Colombia ni Sánchez es España", respondió de vuelta Abascal.

Petro y su brutal ataque a Madrid comparándolo con la Alemania Nazi

Gustavo Petro dice que el “fascismo” está avanzando en Europa: “Lo vi en las calles de Madrid. Lo vi organizarse contra a mí, por latinoamericano, por mi piel café con leche, por ser de izquierda” pic.twitter.com/CrF7k35zZE — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) June 17, 2023

Pues bien, más de un mes después, Petro ha soltado una de sus barbaridades y para hablar de lo que él considera el crecimiento de la extrema derecha y el fascismo en Europa ha puesto el ejemplo de Madrid. De hecho, ha ido un paso más allá y lo ha comparado con el ascenso al poder en Alemania de Adolf Hitler y el partido Nazi.

"Es la realidad que va avanzando y que si las circunstancias electorales son propicias se vuelve determinante. Así fue en 1933", ha expresado Petro en una intervención precisamente en Alemania, donde además, ha acusado abiertamente de racismo a nuestro país: "El fascismo sí está avanzando. Lo vi en las calles de Madrid. Lo vi organizarse contra mí, por latinoamericano, por mi piel café con leche, por ser de izquierda".

Seguramente no sea la última salvajada que el presidente de Colombia dedique a nuestro país, ya que en varias ocasiones ha hablado de estar sometidos "bajo el yugo español".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, en el Palacio de la Moncloa.