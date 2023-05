Abascal y Petro, a la gresca: "No, usted no es Colombia ni Sánchez es España"

El presidente colombiano ha respondido vía Twitter a las declaraciones del líder de Vox, que lo llamó "terrorista no arrepentido". Abascal no se ha callado y ha vuelto a la carga.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, está de visita de Estado durante esta semana en nuestro país. Su presencia no ha sido bien recibida por los representantes de Vox, que consideran al máximo mandatario colombiano un dirigente "totalitario" que representa “un obstáculo a la libertad y el desarrollo de los derechos humanos” en su país. Desde su llegada, el partido que encabeza Santiago Abascal ha sido bastante claro al respecto y por ejemplo no han estado presentes en ninguna de las recepciones a Petro, ni en el Congreso y el Senado, donde la mayoría del resto de partidos sí que lo han estado.

La mejor imagen que demuestra estas diferencias se produjo durante el discurso del presidente colombiano en el Congreso. Los representantes de Vox escucharon las palabras de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, y cuando comenzó a hablar Petro todos ellos, con Abascal al frente, se levantaron de su escaño y abandonaron el hemiciclo mientras el resto del parlamento, casi en su totalidad, aplaudían al presidente de Colombia.

🚨| ÚLTIMA HORA: DURÍSIMO GOLPE al socialista Petro en España. Todos los diputados de VOX abandonan el Congreso cuando el presidente de Colombia toma la palabra, mientras los demás partidos aplauden. Santiago Abascal califica de “Terrorista” a Petro. ¿Apoyas esta acción? pic.twitter.com/8NGhx8U2EO — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) May 3, 2023

El motivo, además de que ya de por sí no goza de la simpatía de los de Abascal, es que antes del viaje a España habló del "yugo español". "Petro es a Colombia lo que Otegi es a España, un terrorista no arrepentido", expresó el líder de Vox a los medios de comunicación tras lo sucedido, afirmando además que el pasado de Petro, teñido de sangre y que ha dejado dolor y muertos en Colombia, no se puede ocultar.

Unas palabras que han tenido respuesta en las últimas horas por parte del dirigente sudamericano, contestando a las mismas y añadiendo el vídeo con esas declaraciones de Abascal.

Esto no es un insulto a mi, es un insulto a Colombia, dado que el voto popular y la Constitución me hacen el representante de la Unidad de la Nación. https://t.co/B5AklpiYhU — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 4, 2023

El presidente colombiano ha recriminado sus palabras y ha asegurado que con ellas no estaba insultando a su persona, sino que estaba insultando a Colombia. Hay que remarcar que el día del suceso del Congreso, con la espantada de Vox ante Petro, Abascal aclaró que no cuestionaba la elección de Petro como presidente de su país, sino su visita a España, insistiendo en que Vox respeta al pueblo colombiano pero intenta representar el "malestar" de muchos de sus conciudadanos.

Un agente de Policía Nacional frente a una protesta apoyada por VOX frente al Congreso de los Diputados, contra la visita del presidente de Colombia a España

Como era de esperar, el político bilbaíno no se ha quedado callado y ha respondido, también vía Twitter, a esas palabras de Petro.

No, usted no es Colombia. Ni Sánchez es España.



Ustedes son autócratas que llegaron con engaños y que se irán con deshonor. https://t.co/cdRqhvN6n3 — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) May 5, 2023

De esta manera se cierra un capítulo que veremos si tiene alguno más. Por el momento, el dirigente colombiano se marcha de nuestro país este viernes tras visitar la Universidad de Salamanca, donde cursó estudios, y que le concede la medalla de honor de la misma.