Otros dos históricos del PSOE destrozan a Sánchez: "autócrata y chantajeado"

"La amnistía es tan inconstitucional ahora como lo era antes del 23 de julio", abroncan a su partido el ex líder del PSE, Nicolás Redondo, y el ex alcalde de La Coruña, Paco Vázquez

Sigue la cascada de voces de dirigentes históricos del PSOE indignados con los pactos y las cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas para mantenerse en Moncloa. Si el ex presidente Felipe González cargaba contra el “chantaje de la amnistía” y el ex barón de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, amenazaba con pedir la dimisión de la dirección del partido, ahora otros dos referentes del PSOE, el ex líder de los socialistas vascos, Nicolás Redondo, y el que fuera alcalde de La Coruña durante 23 años, Paco Vázquez, han levantado su voz contra Sánchez acusándole del "sometimiento a chantajes nacionalistas" y "autocracia".

En un acto titulado ‘No me resigno. Populismo, nacionalismo y los retos del socialismo español' promovido por la Tribuna Constitucional Coruñesa que preside el propio Paco Vázquez, ambos dirigentes socialistas han recordado que "la amnistía es tan inconstitucional ahora como lo era antes del 23 de julio" y que "se ha hecho por conveniencia, no es de recibo que un gobierno moderno como el de España se negocie en Bruselas".

"Una mercaduría que se compraba y se vendía en los pasillos del Congreso", ha añadido Nicolás Redondo. Preguntados por si creen que debe haber un cambio de rumbo en el PSOE, el ex líder del PSE ha manifestado que su postura “pasa por la defensa de un partido reformista, moderado, con vocación de mayoría, que no se someta a chantajes nacionalistas”.

Nicolás Redondo ha defendido asimismo los grandes acuerdos entre PP y PSOE: "son imprescindibles los pactos con el centro-derecha". "España necesita reformas imperiosamente y esas reformas ha defendido que solo pueden venir de acuerdos entre el PP y el PSOE, lo demás son cuentos y pretensiones dictadas por la ambición de unos y otros".

Paco Vázquez ha indicado por su parte que "la amnistía es continuidad de los indultos, de todas estas políticas que están poniendo en gravísimo riesgo la convivencia de los españoles". "El PSOE actual es un partido de autocracia, ha roto con su pasado constitucional", ha aseverado Paco Vázquez, quien ha reivindicado "los valores de la socialdemocracia y de la Transición", ha subrayado el ex alcalde de La Coruña.