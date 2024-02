Ribera se enzarza con Felipe González y le acusa de "cometer muchos errores"

El socialista vuelve a tocar la fibra del Gobierno y en este caso ha sido la ministra Ribera la que ha saltado debido a las opiniones del expresidente defendiendo a la energía nuclear

Felipe González ha vuelto a conseguir enfadar al Gobierno con unas declaraciones. En este caso, a la ministra Teresa Ribera, a la que no han gustado las palabras del expresidente socialista defendiendo la energía nuclear y afirmando que es la menos contaminante. Afirmación que ha ido directa al corazón de la ministra que se encarga de este asunto en nuestro país y que desde luego no le ha gustado.

Así lo ha expresado este jueves durante un foro organizado por la Cadena SER en Sevilla al ser preguntada por estas declaraciones en las que González se mostró no solo partidario de la energía nuclear sino que, en cierta manera, puso problemas o déficits a las energías renovables. “Por respeto a lo que Felipe González ha sido y lo que representa para todos no voy a comentar nada”, expresaba en un primer momento la ministra para la Transición Ecológica pero que, después, no ha podido evitar entrar a valorarlas.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

“No entro porque estas declaraciones porque ya han sido contestadas en cuanto a los errores en muchas de las cosas que decía. Respeto, obviamente, que él considere que pueda ser bueno el mantener las centrales nucleares pero creo que no son las argumentaciones de defensa más eficaces”, explicaba una Teresa Ribera que añadía que, respecto a lo que había comentado el veterano socialista sobre las energías renovables, ya le han contestado suficiente.

"Siento un profundo respeto por lo que Felipe González ha representado para este país y por supuesto para el PSOE”, ha incidido la encargada de la cartera de Medio Ambiente de un Gobierno de Sánchez que vuelve a tener que soportar las críticas de uno de los socialistas más importantes de la democracia.