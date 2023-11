Sánchez premia a María Jesús Montero y la asciende a vicepresidenta

La ministra de Hacienda será vicepresidenta cuarta. El ex presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ocupará de la cartera de Política Territorial. El Gobierno tendrá 22 ministros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido premiar en el nuevo ejecutivo a una de sus principales colaboradoras, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que también ocupará el rango de vicepresidenta cuarta. Sánchez en su día ya había ascendido también a María Jesús Montero en el partido como vicesecretaria general del PSOE.

Con María Jesús Montero el Gobierno tendrá cuatro vicepresidencias que ocuparán cuatro mujeres. A las tres actuales, Nadia Calviño, vicepresidenta primera, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y Teresa Ribera, vicepresidenta tercera, se suma ahora la ministra de Hacienda.

El nuevo Gobierno contará además con 22 ministerios, los mismos que ahora, por lo que no habrá recorte de carteras, y 14 de ellos los ocuparán mujeres. Otro de los nombres que se ha filtrado es el del ex presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, nuevo ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. El ex alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, entraría como nuevo ministro de Industria. El ex alcalde de Valladolid, Óscar López, da la sorpresa y será ministro de Transportes. La navarra Elma Saiz asume el ministerio de Seguridad Social. Ana Redondo García, ex concejala de Valladolid y persona de confianza de Óscar Puente, es la escogida para llevar las delicada cartera de Igualdad.

Los ministros que repiten

Por la cuota del PSOE repiten además como ministros Margarita Robles, en Defensa, José Mabuel Albares en Exteriores y Luis Planas, en Agricultura, nombres que se daban por hechos. Además, se confirma a Pilar Alegría en el ministerio de Educación y Fernando Grande-Marlaska, uno de los que estaba en la cuerda floja, repite como ministro del Interior. Isabel Rodríguez, que también estaba en duda, seguirá como ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Félix Bolaños, otro de los fijos en el equipo de Pedro Sánchez, pasa a ser 'superministro' al sumar la cartera de Justicia a la de Presidencia. José Luis Escrivá también sigue en el Gobierno, pero cambia la cartera de Seguridad Social por la nueva de Agenda Digital. La valenciana Diana Morant repite como ministra de Ciencia.