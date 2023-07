María Guardiola, corazón y cabeza para trabajar para y por los extremeños

Esas dos cosas les ha pedido a los consejeros de Gobierno de Extremadura que han tomado posesión de su cargo. La presidenta 'popular' quiere alejarse del ruido y ponerse ya manos a la obra.

Todo listo para que ahora sí, el Gobierno de María Guardiola empiece a andar de manera oficial y definitiva. Faltaba el último paso del protocolo: la toma de posesión de los consejeros que formarán el nuevo Ejecutivo en Extremadura. Ahora, la recientemente nombrada nueva presidenta extremeña, quiere olvidar el ruido que ha provocado las negociaciones con Vox para lograr la investidura. Será difícil porque la política sabemos que es muy rencorosa. Con todo y con ello, desde ya mismo quiere centrarse en lo que siempre ha destacado que es su fin: trabajar para que los extremeños y extremeñas vivan en mejores condiciones.

Corazón y cabeza. De la combinación de estas dos palabras quiere Guardiola que sus consejeros trabajen de aquí en adelante. Así se lo ha expresado en este acto de toma de posesión que ha tenido lugar este viernes y en el que ha expresado la necesidad de tener un gobierno, además de con corazón y cabeza, que tenga las ideas claras y que ofrezca un proyecto para todos.

Un camino apasionante en el que la nueva máxima dirigente del PP, que sustituye en el cargo al socialista Guillermo Fernández Vara (presente en el acto de toma de posesión de este viernes), asegura que va a “mimar, escuchar y cuidar” al detalle cada petición y necesidad que tengan los extremeños. Y es que en las urnas ha quedado claro que, tal y como ha dicho la cacereña, "soplan nuevos vientos" y por ello quieren aprovechar la oportunidad que le han dado.

“Cuanto más se parezca la Extremadura oficial a la Extremadura real, más aciertos se van a dar”.



En la toma de posesión de sus nuevos consejeros, María Guardiola defendió la política como un instrumento al servicio de los extremeños y del futuro de la región.



⏯ @MGuardiolaPP pic.twitter.com/gOcSYabqfn — Junta de Extremadura (@Junta_Ex) July 21, 2023

Una oportunidad que ha definido como apasionante y un camino que no recorrerá sola. Por ello ha querido agradecer a los consejeros que han aceptado formar parte del mismo: “Yo sé que no es sencillo, que no va a ser sencillo, pero os podéis sentir muy orgullosos y muy honrados de formar parte de un equipo que lo que quiere es servir a los demás”.

Lista de consejeros de María Guardiola en Extremadura

- Abel Bautista como consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social

- Elena Manzano como consejera de Hacienda y Administración Pública

- Sara García Espada como consejera de Salud y Servicios Sociales

- Mercedes Morán como consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible

- Guillermo Santamaría como consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital

- Mercedes Vaquera como consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional

- Manuel Martín Castizo como consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda

- Victoria Bazaga como consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes

- María del Camino Limia, por Vox, como consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural